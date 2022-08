»Čas, v katerem si je Evropa celila rane po uničujoči prvi svetovni vojni, je hkrati ponudil prostor za bolj trajne in pravične rešitve na vedno zapletenem evropskem zemljevidu. Priložnosti, da z našimi prekmurskimi rojaki za vselej zaživimo združeno, v enotni državi, si na pariški mirovni konferenci nismo pustili vzeti,« je zapisal v poslanici.

Velik del zaslug, da danes živimo znotraj skupnih meja, po Golobovih besedah gre sijajnim narodnim buditeljem. »Matija Slavič, Jožef Klekl, Ivan Jerič in Miloš Küzmič, če omenim zgolj nekatere, so s svojim prepričljivim, z dejstvi podprtim aktivizmom ter s spretno diplomatsko žilico prispevali k uresničitvi dolgo neuslišanih strmenj preteklih generacij,« je dodal.

Združitev z matičnim narodom je mnenju Goloba dala prepotreben zagon za krepitev avtohtone kulture, jezikovne identitete ter narodne zavesti prekmurskega življa.

Danes, ko smo vedno tesneje povezani tudi v širšo, čezevropsko skupnost, je Prekmurje po njegovem prepričanju upravičeno sinonim za uspešno delujoč večkulturni in večverski prostor, prekmurski človek pa sinonim za spoštljivega, skromnega in solidarnega člana naše skupnosti.

»Pogosto slišimo, da je Prekmurje regija rasti in priložnosti. Čas je, da smo po letih iskanja rešitev za razvojni preboj bolj konkretni in iskreni v željah, da prepoznamo in podpremo inovativnost, domače znanje ter željo po novih, trajnostnih pristopih, ki jih snujejo v regiji,« je navedel.

Slovenska vlada je po premierjevih besedah odločena, da tem ambicijam stopi naproti z željo, da se prebivalcem te čudovite regije omogoči bolj kakovostno življenjsko okolje.

Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo 17. avgusta od leta 2006. Z njim se spominjamo množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919, na katerem so po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici.

Državne proslave so vsako peto leto, vmesne pa pripravljajo prekmurske občine same. Letošnja osrednja slovesnost je bila v torek v Črenšovcih, udeležil pa se je tudi predsednik republike Borut Pahor.