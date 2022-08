Za Neapeljčane so v mestu Romea in Julije zadeli Gruzijec Hviča Kvarašhelia (37.), Nigerijec Victor Osimhen (45.), Poljak Piotr Zielinski (55.), Slovak Stanislav Lobotka (65.) in Matteo Politano (79.), pri gostiteljih pa sta se med strelce vpisala Kevin Lasagna (29.) in Francoz Thomas Henry (48.).

Stara dama je v svojem nogometnem hramu premagala Sassuolo. Mrežo gostov je prva zatresla poletna okrepitev iz Argentine Angel Di Maria v 26. minuti, dve minuti pred koncem prvega polčasa pa je z 11-metrovke zadel še Srb Dušan Vlahović.

Srbski napadalec je v drugi polovici tekme - po asistenci Di Marie - v 51. minuti postavil končni izid tekme ter na vrhu lestvice ujel Hrvata Anteja Rebića, ki je za Milan proti Udineseju prav tako dosegel dva gola.

Poleg Juventusa in Napolija so v uvodnih krogih zmagali še branilec naslova Milan ter Atalanta, Torino, Inter Milano, Fiorentina, Lazio, Roma in Spezia.