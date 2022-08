Rusija elektrarno zlorablja za zastraševanje ljudi ter izsiljevanje ukrajinskega vodstva in celega sveta, je v nagovoru dejal Zelenski. Dejal je, da ruske sile nuklearko na jugu Ukrajine uporabljajo kot trdnjavo, s katere obstreljujejo kraja Nikopol in Marhanez, ki ležita na drugem bregu reke Dneper. Dodal je, da se zaradi tega krepi »radioaktivna grožnja Evropi, kakršna ni obstajala niti med hladno vojno«. Zato je pozval je k ostrim ukrepom proti Rusiji.

Ukrajinska jedrska agencija Energoatom je v soboto na Telegramu delila sporočilo lokalnega voditelja iz mesta Energodar, ki je prebivalce pozval, naj se umaknejo z ulic kraja, ki se nahaja v bližini elektrarne. Dodal je, da je prejel informacije o novih provokacijah ruskih sil.

Strah pred jedrsko katastrofo

Toda proruski uradniki na zasedenih območjih v regiji Zaporožje so za obstreljevanje obtožili ukrajinske sile. »Energodar in jedrsko elektrarno v Zaporožju spet obstreljujejo milice ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega,« je dejal član proruske lokalne uprave Vladimir Rogov.

Kijev in Moskva sta si ta mesec že večkrat izmenjala obtožbe zaradi obstreljevanja območja elektrarne, kar je povzročilo strah pred jedrsko katastrofo in privedlo do četrtkovega izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov na to temo.

Ukrajinske oblasti, ki Moskvo obtožujejo, da je v elektrarno namestila več sto vojakov in skladišče orožja, so pozvale k vzpostavitvi demilitariziranega območja okoli elektrarne.