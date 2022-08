Bojan Čičić, hrvaški violinist, dirigent in profesor: Bachova glasba je neuničljiva

V Londonu delujoči hrvaški violinist in mojster za »staro« glasbo Bojan Čičić, ki je bil januarja letos rezidenčni dirigent orkestru in zboru Slovenske filharmonije na 7. Filharmoničnem festivalu baročne glasbe, je tudi gost 40. Festivala Radovljica, ki trenutno poteka v tem gorenjskem srednjeveškem biseru. Če so Čičića v Slovenski filharmoniji izbrali, da ne bi izvajali zgolj znanih del baročnih skladateljev, kot so Bach, Vivaldi in Händel, ga je umetniški vodja radovljiškega festivala Domen Marinčič povabil ravno zato – da v dveh večerih izvede šest Bachovih sonat in partit za violino solo, kar pa bo novost tudi za izvajalca samega. To bo storil danes in jutri v radovljiški graščini. Čičić že vrsto let živi v Londonu, kjer je koncertni mojster znamenitega orkestra Academy of Ancient Music in ansambla Florilegium, ima pa tudi svoj ansambel Illyria Consort, s katerim raziskuje redkeje izvajani repertoar 17. in 18. stoletja. Da je mojster Bachovega repertoarja, je dokazal denimo s posnetkom skladateljevega Koncerta za dve violini (skupaj z violinistko Rachel Podger), ki ga je revija BBC Music Magazine razglasila za najboljši posnetek te skladbe. Čičić poučuje baročno violino na Kraljevem glasbenem kolidžu v Londonu.