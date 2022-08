Do zadnje strani: Zmagoslavje narave

Zdi se, da sta pisanje zgodbe o prepletu rastlinskega in človeškega življenja ameriškega pisatelja Richarda Powersa narekovala dva ključna elementa: čas in povezovanje. Drevesa živijo dlje od človeka, spremljajo njihove vzpone in padce, s »skrivnimi« načini gozdne komunikacije pa se je znanost začela ukvarjati šele nedavno. Pred kratkim sta tako izšla Skrivno življenje dreves Petra Wohllebena in pa Netflixov nekoliko preveč spolirani dokumentarec Fantastic Fungi, ki je v tem kontekstu zanimiv predvsem zato, ker se ukvarja s podzemno obveščevalno mrežo gozdnega ekosistema. Drevesna negibnost in molk sta tako le navidezna, njihovo življenje pa v bistvu ni tako zelo različno od človeškega. Na tej prevezavi iskanja sorodnosti sloni Powersov s Pulitzerjem nagrajen roman Razvejenje.