Vlado Roberta Goloba dobra dva meseca po njenem nastopu pretresajo prve kadrovske rošade. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah namreč z mesta vršilca dolžnosti direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom) odhaja Dragan Barbutovski. Slednji se na naše klice doslej ni odzval.

Neuradno naj bi bil razlog za njegov odhod spor znotraj stranke Svoboda. Obenem je Barbutovski po načinu delovanja uradnik, naklonjen uradni in transparentni komunikaciji, ne pa politik, kar naj bi se po drugi strani pričakovalo od njega. V stranki naj bi medtem od njega pričakovali, da bo kot vodja Ukoma deloval tudi kot politik, mimo uradnih in ustaljenih načinov. Različna pričakovanja glede načina in metod dela naj bi tako rezultirala v njegovem odhodu. Kdo naj bi ga nasledil, v tem trenutku še ni jasno.

Pri tem ni nepomembno, da se vladajoča stranka Roberta Goloba predvidoma septembra krepi z novo sodelavko, ki bo skrbela za odnose z javnostmi in promocijo pred jesenskimi predsedniškimi in lokalnimi volitvami. To bo postala nekdanja novinarka portala necenzurirano Vesna Vuković. Slednja sicer informacije za medije ni ne potrdila ne zanikala. Njen skorajšnji prihod v stranko sicer naj ne bi bil razlog za spor znotraj stranke, niti za odhod Barbutovskega z mesta šefa Ukoma, a k razmeram v stranki tudi ni pripomogel.

Naj ob tem spomnimo, da so nekateri mediji že pred dnevi ugibali, ali so dnevi Dragana Barbutovskega na Ukomu šteti, saj naj bi bil kot direktor zavoda Evropa misli, središče evropskih idej v konfliktu interesov. Barbutovski je sicer tedaj pojasnil, da je resda uradno še direktor omenjenega zavoda, a slednji že od leta 2017 ne opravlja nobenih aktivnosti, niti nima prihodkov, a ostaja vpisan v poslovni register.

Vlada Roberta Goloba je sicer Dragana Barbutovskega za v. d. direktorja Ukoma imenovala že na svoji prvi seji, potem ko je s tega mesta razrešila nekdanjega direktorja Uroša Urbanijo. Do tedaj je bil Barbutovski direktor slovenskega British Councila.