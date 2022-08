Kot je poročal portal, naj bi bili še pred uradnim začetkom gradnje novih poslovnih prostorov, v katere bi preselili ministrstvo in policijo, največji posli že razdeljeni, tudi izvajalec gradnje. Poleg tega naj bi vpleteni s hitenjem pri pripravi projektne dokumentacije želeli pripeljati projekt tako daleč, da ga ne bi bilo več mogoče ustaviti. Odločitev glede nadaljnjih postopkov bo ministrstvo sprejelo, ko bodo znani zaključki revizije, predvidoma septembra. Kot še poroča portal, je DSU, ki bo za ministrstvo gradila poslovne prostore, januarja letos »po vrsti zapletov in popravkov razpisne dokumentacije« izbrala mariborsko podjetje Plan B. Potencialni interesenti so v postopku javnega naročila opozarjali na več spornih pogojev, ki naj bi omejevali konkurenco. V začetku maja so Plan B in njegovi podizvajalci že dobili prvo plačilo – za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja jim je DSU nakazal okoli 750.000 evrov, kar je slaba petina celotnega pogodbenega zneska.