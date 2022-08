Direktor čilske Nacionalne službe za geologijo in rudarstvo Senageomin, David Montenegro, je povedal, da so v soboto opazili vrtačo in na območje dogajanja poslali specializirane ekipe. »Do dna vrtače je precejšnja razdalja, približno 200 metrov. Tam spodaj nismo odkrili nobenega materiala, videli pa smo večjo količino vode.« V službi Sernageomin so prav tako sporočili, da bodo zaprli območje od vhoda do delovišča rudnika Alcaparrosa, ki se nahaja v bližini novo odkrite vrtače.

V kanadski družbi Lundin Mining, ki ima v lasti tudi 80 odstotkov omenjenega rudnika, so v izjavi v ponedeljek dopoldne dejali, da vrtača ni prizadela delavcev ali članov skupnosti in je »ostala stabilna«, odkar so jo prvič odkrili. »Po odkritju je bilo območje takoj izolirano, obveščeni so bili ustrezni pristojni organi. Luknja ni pustila nobenih posledic na ljudeh, opremi ali infrastrukturi,« so objavili na spletni strani podjetja. V družbi Lundin Mining so sporočili, da trenutno poteka tehnična analiza, saj želijo ugotoviti vzrok nastanka vrtače. Po poročanju Guardiana so tudi pojasnili, da je »najbližji dom oddaljen več kot 600 metrov, medtem ko so vsa naseljena območja ali javne storitve skoraj kilometer stran od prizadetega območja«.