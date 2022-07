Le še jutrišnja parada šampionov v Parizu in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) bo uradni zmagovalec 109. dirke po Franciji. Danec je v rumeni majici izjemno odpeljal tudi zaključni kronometer v Rocamadourju. Kljub veliki prednosti v skupnem seštevku ni varčeval z močmi. Ravno nasprotno. Rumeni dres mu je dal novih in dolgo je kazalo, da bo celo dobil etapo. Nato pa je skoraj prišlo do še bolj dramatičnega preobrata. Na spustu nekaj kilometrov pred ciljem je na slabem asfaltu zgrešil linijo v levem ovinku. Milimetri so ga ločili, da ni pristal v ostrih skalah in bi neposredno zaključil s Tourom. Po tistem trenutku se je Danec malce umiril in do cilja je kolesaril malce bolj previdno, kar pa je vseeno zadoščalo za izvrstno drugo mesto. Ob prihodu na cilj je sicerc hladni Danec pokazal nekaj čustev in je ciljno črto prečkal z velikim nasmehom.

Od moža v rumeni majici je bil hitrejši le klubski sotekmovalec, resnično neverjetni Belgijec Wout van Aert. Super zvezdnik kolesarstva je svojega sotekmovalca prehitel za 19 sekund, s čimer je prišel do svoje tretje zmage na letošnji dirki po Franciji. Na tretjem mestu je kronometer končal dvakratni zmagovalec Toura in prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. 23-letnik je tudi danes peljal na vso moč, saj je bil spomin na zaključni kronometer izpred dveh let še močno prisoten. Čeprav danes v tovrsten preobrat ni verjel praktično nihče, je Pogi pedala obračal na vso moč. Na koncu pa celo izgubil osem sekund v primerjavi z Vingegaardom, kar pa na koncu v skupnem seštevku ne prenaša nobene razlike.

Z zelo dobro odpeljano vožnjo na čas se je izkazal tudi slovenski državni prvak Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ki je za zmagovalcem zaostal minuto in 48 sekund ter dosegel zelo dober deseti čas med vsemi kolesarji. Matej Mohorič in Luka Mezgec sta z uro resnico opravila zelo rezervirano.

Wout van Aert je z novo zmago zbral že 480 točk v boju za zeleno majico najboljšega sprinterja, kar je etapo pred koncem nov rekord na Touru v tem seštevku. »Po odstopu Primoža Rogliča je bilo za nas zelo težko. A Jonas je pokazal, da je izjemno močan in vsa ekipa je res trdo delala za ta uspeh,« se je današnji zmagovalec najprej razveselil skupne zmage klubskega sotekmovalca Jonasa Vingegaarda. »Seveda sem upal danes na etapno zmago, še bolj pa na to, da bo Jonas ubranil etapno zmago. Šlo je za zelo hiter kronometer, kjer pa si moral prihraniti nekaj moči za zaključna vzpona,« je na robu solz še dodal izjemni Wout van Aert.

Pogačar usmeril pogled v naslendje leto

Tadej Pogačar nad tretjim mestom ni bil razočaran. »Solidno tretje mesto. Mislim, da sem lahko kar zadovoljen, glede na to za katerima dvema sem zaostal. Dobro sem odpeljal, startal in končal ter sem zelo zadovoljen z današnjim nastopom. Še jutri Elizejske poljane in Toura bo konec,« so bile prve misli prvega kolesarja sveta, ki je športno priznal letošnji poraz. »Jonas me je malenkost presenetil. Celotna ekipa Jumbo-Visme je bila zelo močna in vse se jim je poklopilo. Jonas je res izjemno napredoval in si zasluži to zmago. Mi pa se bomo iz naših napak nekaj naučili in komaj čakam naslednje leto,« je še dal Pogačar, ki je tretje leto zapored najboljši v seštevku mladih kolesarjev.

S svojim varovancem se strinja tudi športni direktor Andrej Hauptman, ki je bil prav tako zadovoljen z njegovo vožnjo v današnji etapi. »Razen morda dveh ovinkov je Tadej odpeljal izjemen kronometer. To je to, kar smo danes od njega pričakovali in smo zadovoljni. Dva kolesarja sta bila enostavno hitrejša od njega,« je dejal nekdanji kolesar.