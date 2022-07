Za gasilci na Krasu je težka noč. Po izjemno zahtevnem včerajšnjem dnevu, ko se je na Goriškem Krasu z ognjem borilo več kot tisoč gasilcev z vse Slovenije, kaj veliko miru ni bilo niti, ko se je stemnilo. Po navedbah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika so se spopadali z dvema požaroma v bližini Kostanjevice na Krasu. Torej na območju, kjer se je ogenj že včeraj nevarno približal naselju. Obe žarišči so obvladali in omejili. Dodatno težavo predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne, zaradi katerih ognja ne morejo gasiti v središču požara, je za STA povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite. Boji se, da se bo požar v primeru okrepitve vetra znova razplamtel. Razmere se zelo hitro spreminjajo, zato je težko karkoli napovedati.

Gasilci zaradi varnosti ne morejo dostopati do središča požara, zato je edina možnost gašenje s helikopterji, ki pa ponoči ne morejo leteti. V gašenje se bodo znova vključili danes. Predvidoma bodo požar gasili tudi gasili z letalom Pilatus, na voljo pa naj bi bilo tudi letalo Canadair.

Ogenj oplazil hiše, pokale so šipe

Več kot dvajset ekip gasilcev iz Slovenije pa je pri gašenju pomagalo tudi italijanskim kolegom. Po poročanju Primorskega dnevnika je na Kremenjaku nad vasjo Jamlje na tržaškem Krasu gorelo vso noč. Gasilcem je škodo sicer uspelo omejiti, je pa na območju še vedno ogromno dima. Po navedbah domačinov je včeraj v vasi zagorelo več dvorišč, nekaj hiš je požar oplazil, gorelo je do hišnih vrat in oken, ponekod so počile šipe, še poročajo mediji. Gasilci so preprečili najhujše. V Jamljah je ogenj zajel tudi pokopališče. Pri Medjevasi je ogenj po navedbah župana občine Devin Nabrežina Igorja Gabrovca od naselja je oddaljen le kilometer.

Avtocesta Trst - Benetke zaradi požara ostaja zaprta med Vilešem in Sesljanom, razmišljajo pa o tem, da bi jo odprli v smeri proti Trstu, poroča tržaški časnik Il Piccolo.

Največji požar v zgodovini države

Sinoči se je stanje malo umirilo, saj je veter začel pojenjati in se na koncu povsem umiril. Na terenu je vseeno ostalo več kot 800 gasilcev iz osmih regij, ki so nadzorovali požarišča. Na Kras prihajajo nove enote, saj so zaradi izčrpanosti in utrujenosti gasilcev po včerajšnji hudi uri rotacije ekip nujne.

Proti večeru so se domov lahko vrnili prebivalci dela Mirna, ki so bili evakuirani, podobno tudi večina ostalih štirih evakuiranih vasi. Skupno naj bi jih evakuirali okoli sto. Ogenj je sicer uničil velikanske površine gozda in podrasti, gasilci pa so s skoraj nečloveškimi napori pred ognjenimi zublji uspeli ubraniti hiše. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je sinoči za TV Slovenija ocenil, da gre za doslej največji požar v Sloveniji.