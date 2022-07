#foto Ognjena stihija zavzela Kras, številnim požarom včeraj ni bilo videti konca

Apokalipsa na obzorju Krasa včeraj ni obetala nič dobrega. Komaj so gasilci obvladali požar pri Opatjem selu in pomagali italijanskim kolegom, se je po obisku ministra za obrambo Marjana Šarca spet vnelo. Gorelo je v Klaričih, Brestovici, Selah na Krasu ... Evakuirali so več vasi, več kot tisoč gasilcev iz vse Slovenije se je borilo z ognjenimi zublji, gasilo je pet helikopterjev in dve letali.