Na Krasu je trenutno aktivnih več kot 550 gasilcev, ki so na pomoč priskočili iz cele Slovenije. »260 jih je razporejenih na požar Klariči, pri Brestovici, tik ob italijanski meji, kjer je situacija trenutno najbolj zahtevna,« so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko. Po njihovih navedbah akcijo – tudi že na italijanski strani – vodijo pri Kraški gasilski zvezi in sicer pod vodstvom poveljnika Petra Jerine. V tem trenutku je najhuje pri kraju Jamlje, so dodali.

Pomoč iz zraka

Tudi danes imajo gasilci pomoč iz zraka – pri gašenju pomagata dve italijanski letali za gašenje, trije helikopterji slovenske vojske in še dva italijanska helikopterja. Požarno linijo si prizadevajo obdržati čim dlje od goriškega dela Krasa. Na slovenski strani je na obeh požariščih, Lokvica in Renški vrh, stanje pod nadzorom, so še sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko.

Okvara na vodovodnem omrežju

Dodatno težavo gasilcem na goriškem Krasu povzroča hujša okvara na vodovodnem omrežju Opatje Selo-Sela na Krasu. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske regije so na območju požara odstranili sedem kosov teh sredstev v skupni masi 35,74 kilogramov italijanskega in avstrijskega izvora iz obdobja 1. svetovne vojne. Ob 22.45 je ELES ponovno vklopil daljnovod Divača, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Lokalni prebivalci naj ne odpirajo oken

Je pa po poročanju Radia Slovenija burja čez noč razkadila dim z okoliških vasi. Regijski štab Civilne zaščite za Severno Primorsko je namreč v torek zvečer zaradi gostega dima pozval prebivalce Nove Gorice in bližnje okolice, Goriških Brd in spodnjega dela Posočja, naj ostanejo doma in ne odpirajo oken.

Uprava za zaščito in reševanje poroča o še enem požaru, ki je tekom dneva pri Brestovici pri Komnu prešel z italijanske na slovensko stran.