Bodoči predsednik je novodobni Kristus

Vsak dan je več kandidatk in kandidatov za predsedniško funkcijo. Od ponedeljka dalje pa pravzaprav nima smisla, da bi se javil še kakšen, saj se bo predstavil kandidat, ki ga njegovi oboževalci opisujejo kot »novodobnega Kristusa, sijoči impulz, ki ga ni mogoče spregledati«. Oziroma je kandidat, kot so zapisali v vabilu na ponedeljkovo predstavitev na Brezovici, »najvišji duhovni človek v Sloveniji«. Vse to je 43-letni Leo Trojar, »utemeljitelj neoantropozofije«, ki za predsednika Republike Slovenije kandidira zato, »ker se je človeštvo znašlo na razcepu, ko potrebujemo spremembo in duhovno-strokovno osebo, ki nam bo pomagala k dvigu zavesti na višjo raven«. Ob takem življenjepisu je brez dvoma najvišji kandidat za zmago, kajti le kdo bi si upal premagati Kristusa.