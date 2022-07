»Hrvaška se je odločila, da bo vsa svoja prihodnja odprta vprašanja reševala z dvostranskim pristopom, dialogom, in to je pot, ki jo želi Hrvaška. To je na nek način tudi izziv za Hrvaško in Slovenijo, da pokažeta svetu, da sta zreli državi, ki lahko najdeta rešitev za relativno minorno vprašanje, ki je ostalo iz časa razpada Jugoslavije,« je povedal Grlić Radman.

Fajonova je izpostavila, da sta se s hrvaškim kolegom o odprtih dvostranskih vprašanjih pogovarjala iskreno in odprto. »Dogovorila sva se, da dialog nadaljujemo na neformalni, delovni ravni in da se začne delati na nekih konkretnih, lažjih rešitvah, kot sta obnova mostov, ki so bili dolgo zanemarjeni, in iskanje rešitev za lajšanje ribolova.«

Poudarila je, da bo nova slovenska vlada spoštovala odločitev arbitražnega razsodišča in vztrajala pri implementaciji razsodbe, bodo pa v duhu dobrega sodelovanja nekatera vprašanja poskušali reševati čim hitreje na neformalni ravni, da bi bili na podlagi manjših projektov pripravljeni reševati tudi večje.

Ministra sta se strinjala, da je prostora za dodatno krepitev sodelovanja veliko, prav tako pa tudi za nove pobude in predloge.

»Verjamem, da bomo uspešno sodelovali in izkoristili možnosti, ki jih imamo kot dobri sosedi in partnerji znotraj Evropske unije in Nata,« je dejal hrvaški zunanji minister in se zahvalil Fajonovi za podporo Slovenije pri vstopu v schengensko območje, evroobmočje pa tudi Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Koristi za obe strani meje

Poudaril je, da uresničitev teh ciljev ne prinaša koristi samo hrvaškim, ampak tudi slovenskim državljanom in gospodarstvenikom na obeh straneh meje.

Fajonova je dodala, da vsi stiki med državama in izvrstno gospodarsko sodelovanje kličeta po tem, da državi tesno in dobrososedsko sodelujeta, in to ne samo med turistično sezono.

»Slovenci in Slovenke radi prihajamo k vam. Ob vsem tem iskreno želim, da Hrvaška že naslednje leto vstopi v evroobmočje, saj bo to olajšalo življenje ljudi. Hrvaški želim pomagati, da čim prej vstopi v schengenski prostor in da odpravimo notranje nadzore na naših mejah,« je povedala.

Dodala je, da je ministra Grlića Radmana obvestila tudi, da nova slovenska vlada izpolnjuje svojo obljubo in je pripravila delovno skupino za začetek odstranjevanja ograje na meji, saj to povečuje zaupanje med državama.

Ob tem je poudarila, da v kontekstu širitve Hrvaške v schengenski prostor želi, da bi bila čim bolj varna tudi tudi južna meja schengna.

Ministra sta razpravljala še o tristranskem sodelovanju Slovenije, Hrvaške in Italije v severnem Jadranu. Prav tako sta izmenjala poglede na aktualne evropske teme in varnostna vprašanja.

Tristransko sodelovanje z Italijo, ki se nanaša na območje severnega Jadrana in zajema področja povezljivosti, modrega gospodarstva in varovanja okolja, bodo države razširile tudi na področje notranjih zadev.