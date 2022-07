Tiha K. Gudac, režiserka filma o žici na meji: Tudi tisti, ki migrante lovijo, nasprotujejo žici

Rezilno žico in ograjo na meji s Hrvaško je začela leta 2015 postavljati vlada Mira Cerarja. V kasnejših letih so jo politika, policija in vojska družno nadgrajevale, dograjevale, odstranjevale, prestavljale ter ponovno raztezale v desetine kilometrov. Gradnja je potekala za kopreno skrivnosti, saj je večina vladnih in policijskih načrtov za postavitev »tehničnih ovir« tajnih. Davkoplačevalce pa sta ograja in žica stali več kot trideset milijonov evrov. Nekaj obskurnih podjetnikov je z njo dobro zaslužilo, država pa ni dosegla ničesar. Do danes je kljub oviram mejo prestopilo več deset tisoč vojnih beguncev in migrantov. Večina jih je Slovenijo tudi takoj zapustila. Odšli so naprej v Evropo. Več deset jih je na poti čez naše kraje tudi umrlo.