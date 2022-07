V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bo občasno deževalo, popoldne pa bodo nevihte prehodno zajele večji del države. V petek bo delno jasno.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, hladna fronta sega od severa Skandinavije preko vzhodne Evrope do Alp in bo danes vplivala na vreme pri nas. Od severa bo k nam začel dotekati bolj suh in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo posamezne krajevne nevihte. Vročina bo popustila. V sredo bo precej jasno, popoldne bo v Alpah nastalo nekaj kopaste oblačnosti, lahko tudi kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, manjše vremensko pogojene težave bodo imeli predvsem vremensko občutljivi ljudje. V sredo bo vremenska obremenitev oslabela.