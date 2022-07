CNN pri tem navaja statistiko neprofitne organizacije Gun Violence Archive, ki množični strelski pokol opredeljuje kot napad, v katerem so zaradi strelnega orožja umrle najmanj štiri osebe, ki niso strelec. Na ponedeljkov ameriški nacionalni praznik sta bila izvršena še najmanj dva taka napada v Richmondu v Virginiji in v Chicagu.

Crimo se je peljal z avtomobilom po Lake Forestu, ko ga je opazil policist, ki ga je skušal ustaviti. Osumljenec je poskušal pobegniti, vendar so ga po krajšem pregonu uspeli ujeti. Aretaciji se ni upiral.

Crimo je pokvaril praznovanje dneva neodvisnosti širšemu območju okrog Chicaga, saj so po napadu v okolici Highland Parka odpovedali vse parade in tudi praznične ognjemete.

Preiskava je doslej odkrila, da se je Crimo po lestvi povzpel na vrh ene od trgovin pri glavni ulici, kjer je potekala parada. Od tam je malo po deseti uri po krajevnem času začel streljati s puško.

Udeleženci in obiskovalci parade so najprej mislili, da pokajo praznične petarde, nato pa je izbruhnila panika. Policija je hitro ukrepala in strelec je pobegnil, vendar so ga do večera ujeli. Motiv za napad še ni znan.

V bolnišnice so sprejeli najmanj 25 ljudi, od katerih so jih 19 po krajšem zdravljenju odpustili domov. Med ranjenimi so bile osebe stare od osem do 85 let, poroča CNN.

Gre še za en v nizu napadov s strelnim orožjem v ZDA, ki pa tokrat toliko bolj odmeva, ker je Highland Park zelo premožno mesto s povprečnim letnim dohodkom na prebivalca v višini 90.000 ameriških dolarjev.

Predsednik Joe Biden je pred desetimi dnevi sicer podpisal prvo orožarsko reformo v ZDA po 30 letih, ki pa ne prinaša ključnih sprememb zakonodaje.

V odzivu na nov napad je Biden izrazil zgroženost nad novim primerom nesmiselnega nasilja z orožjem. Illinoisu in Highland Parku je ponudil zvezno pomoč. Spomnil je, da je pred kratkim podpisal omenjeno reformo, a dodal, da je potrebno storiti še več.

Ne dolgo nazaj sta odmevala strelska napada v Buffalu v New Yorku, kjer je 18-letni rasist pobil deset temnopoltih ljudi in v teksaškem Uvaldeju, kjer je prav tako 18-letnik pobil 19 osnovnošolcev in dve učiteljici.