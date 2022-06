Kennedyjeva maksima do konca vojne

Teden dni vrhunskih srečanj, ki so bila vsa v znamenju vojne v Ukrajini, je zarisal nadaljnjo podobo odzivanja tistega dela mednarodne skupnosti, ki ostro obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Na začetku petega meseca vojne se je dokončno utrdilo prepričanje, da bo ta še dolga. Ukrajina je na treh različnih forumih dobila zagotovila o neomajni podpori na humanitarnem, finančnem in obrambnem področju vse do trenutka, ko se bo sama odločila, da želi za pogajalsko mizo z Rusijo doseči mirovni dogovor. Soglasje Evropske unije, G7 in zveze Nato, da je z razpletom vojne v Ukrajini na tnalu tudi prihodnja podoba mednarodnega reda, je pričakovano in vsaj v danem trenutku na uradni ravni kaže na to, da se je razprava med mirovniki in pravičniki o razpletu vojne v Ukrajini nagnila v prid slednjih.