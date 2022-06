Jan Polanc, kolesar ekipe UAE Emirates: Očitno sem že predolgo v istem okolju

Jan Polanc je kolesar ekipe UAE Emirates, 6. maja je praznoval 30. let. Čeprav je v svoji karieri že neštetokrat pokazal, da gre za kolesarja z izjemnimi sposobnostmi, so ga v zadnjem letu in pol v bogati arabski ekipi postavili na stranski tir. Je v kolesarsko najboljših letih, zato ima pred seboj še veliko ciljev, a se močno spogleduje z novim okoljem. Vedno je pripravljen obleči dres državne reprezentance. Čeprav ga letos ni na startu dirke vseh dirk v kolesarstvu, zanj to ni veliko razočaranje, še vedno pa ga boli lanska odločitev moštva, ko je iz ekipe končnega zmagovalca Tadeja Pogačarja izpadel v zadnjem trenutku.