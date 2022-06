Boris Johnson bo konservativce povedel v zmago na prihodnjih parlamentarnih volitvah. To je trdil minister za Severno Irsko Brandon Lewis, ki so ga v vladi očitno zadolžili za obiske v televizijskih studiih, kjer lojalni ministri že več dni branijo odsotnega premierja po katastrofalnih porazih konservativne stranke na nadomestnih volitvah poslancev v dveh volilnih okrožjih, ki so bile prejšnji teden.

Medtem vse več konservativnih poslancev zahteva novo glasovanje o nezaupnici Johnsonu. Za to bi morali spremeniti obstoječa pravila, po katerih je vodja stranke po glasovanju o nezaupnici v stranki pred novim glasovanjem varen dvanajst mesecev. Na nedavnem glasovanju o nezaupnici je zanjo glasovalo 41 odstotkov konservativnih poslancev.

Spektakularna zmaga liberalnih demokratov

V obeh volilnih okrožjih sta bila na parlamentarnih volitvah decembra 2019 z orjaško večino izvoljena konservativca, ki sta nedavno morala odstopiti. Eden zato, ker se je zaradi spolnega nadlegovanja najstnika preselil v zapor, drugi, ker je vpričo kolegic v poslanski zbornici na telefonu gledal pornografijo. V volilnem okrožju Wakefield v delavski regiji West Yorkshire je zmagala vodilna opozicijska laburistična stranka, ki je tam vedno prevladovala, leta 2019 pa doživela poraz zaradi Johnsonovih brexitskih laži. V volilnem okrožju Tiverton and Honiton, kjer je leta 2019 konservativni kandidat zmagal z orjaško večino 24.000 glasov, so spektakularno zmago dosegli liberalni demokrati, ki so zmagali s 6144 glasovi.

Takšnega dramatičnega zasuka na nadomestnih volitvah še ni bilo. Poleg tega se je zgodil v konservativni utrdbi v bogatem angleškem Devonu, ki so jo več kot sto let zastopali konservativni poslanci. Zmagoviti liberalni demokrat Richard Foord, nekdanji major britanske vojske, je po zmagi Johnsona pozval k odstopu. »Ljudje v okrožju Tiverton in Honiton so spregovorili za Britanijo. Poslali so glasno in jasno sporočilo. Čas je, da se Boris Johnson spoka, in to zdaj. Vsak nov dan Johnsonovega oklepanja oblasti prinaša še več sramote in kaosa,« je dejal Foord. Po teh porazih je odstopil predsednik konservativne stranke Oliver Dowden, rekoč, da nekdo mora prevzeti odgovornost. Johnsonov odstop je medtem javno zahteval že tretji nekdanji vodja stranke Michael Howard. Pred njim sta to že storila John Major in William Hague.

Johnson pa se (ne) šali?

Johnson se je moral na novo domačo politično dramo odzvati s potepanja po svetu. Po vrhu Commonwealtha v Ruandi je odletel na vrh G7 v slikovitih bavarskih Alpah, od koder bo poletel še na vrh Nata v Madridu. Prvič, odkar je premier, bo zdoma več kot dva dni.

Kako se je odzval na nove zahteve opozicije in nekaterih konservativnih poslancev k odstopu? Britanskim novinarjem je že v Ruandi resno dejal, da »aktivno razmišlja o tretjem premierskem mandatu«, čeprav se že med prvim mandatom sooča s krizo za krizo, obtožbami o nesposobnosti, neresnosti, zavajanju in laganju v parlamentu, nemoralnosti, korupciji, gojenju kulture enih pravil za tiste pri koritu in drugih za vse ostale, kar so najbolje pokazale zabave na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami. Zaradi česar bil prvi premier v zgodovini, ki je kršil zakon in zato plačal globo.

Predstavnik Downing Streeta 10 je kasneje dejal, da se je šalil (o tretjem mandatu). Malo verjetno. Zelo resno se namerava oklepati oblasti do zadnjega, čeprav je velika večina Britancev sita njega in njegovih »štosov« in ga noče več na oblasti. Če ga ne bodo zrušili konservativni poslanci, se je lahko oklepa do naslednjih volitev decembra 2024. V stranki imajo velik problem z vprašanjem, kdo v stranki bi bil boljši premier od njega. Odgovor jim je ponudil eden od kolumnistov: prav vsak.