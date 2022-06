Ob polnoletnosti ponatis brošure o zmotah in resnicah o slepoti

Aksinja Kermauner, Ingrid Žolgar ter ilustrator Gašper Rus so s soavtorji pred štirimi leti, ob mednarodnem dnevu slepih in slabovidnih, izdali brošuro 10 zmot in 10 resnic o slepoti in slabovidnosti, ki je v sodelovanju z zavodom Prava možnost pred kratkim izšla že drugič, Združenje prijateljev slepih Slovenije pa je dočakalo svojo polnoletnost.