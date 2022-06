Letos že 5. PLJUSK na Velenjski plaži bo spet gostil zabavno tekmo na razvpiti mokri letalnici slip 'n' slide, akrobatske šove, dobro muziko in veliko smeha. Vrača se Beach Food Festival, pridete pa lahko tudi po novo frizuro in podprete dobrodelni projekt Odreži drugačnost, s katerim se zbirajo sredstva za letovanja otrok z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Osrednji dogodek Pljuska, sobotno popoldansko tekmovanje v skokih na velikem toboganu, bosta letos z zabavnimi komentarji spet obogatila komik, športnik in TV-voditelj Klemen Bučan ter glasbenik Dejan Tamše. Vsaj tako zanimiva pa je tudi sestava žirije, ki bo ocenjevala polete na velenjski velikanki: akrobatinja Pina Umek je članica skupine Dunking Devils in znanka iz TV-šova Exatlon; Tim Nuč in Luka Avguštin aka Fliping art sta mojstra gimnstike, parkourja in akrobatike, ki ju poznate tudi iz domačih in tujih TV-šovov; za pravilnost vseh meritev pa bo zadolžen najbolj zabavni slovenski profesor - Uroš Kuzman.

Praznični dan ob Velenjskem jezeru se bo sicer zaključil z velikim koncertom na Visti, kjer bodo nastopili regionalni glasbeni zvezdniki Jala Brat & Buba Corelli, MC Stojan in Teodora. Koncert ni del za obiskovalce brezplačnega Pljuska.

Osrednje gibalo Pljuska ostaja aktivno mokro preživljanje prostega časa v super družbi. Lahko pridete le na atraktivni zabavni šov z vratolomnimi akrobacijami, izbrano muziko, zvezdniško žirijo in zabavno animacijo. Lahko pa se tudi sami spustite po mokrem toboganu, prekaljeni mojstri pljuskanja pa vam bodo pomagali izvesti še kak nov trik. Tu sicer ob umetniškem vtisu, zabavnem naboju in atraktivnosti izvedbe prinaša točke tudi velikost pljuska ob pristanku v vodi! Tobogan boste lahko preizkusili že v petek pozno popoldan, obiskovalcem plaže pa bo na voljo še celo nedeljo. Dogajanje bo obogatila tudi akrobatska skupina Dunking Devils, ki je na lanskem Pljusku postavila nov svetovni rekord v skoku z ruske skakalnice, izziv za letos pa še izbirajo.