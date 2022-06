Dimenzije ukrajinskega miru

Aktualna vlada oziroma njen predsednik Robert Golob se je v luči vojne v Ukrajini znašel pred zunanjepolitičnim in varnostnim izzivom, ki se ga za zdaj loteva z nejasnimi odgovori. Vse to prispeva k prepričanju, da v vladi nimajo jasne predstave, kako obravnavati konflikt, ki pretresa evropsko celino, ogroža svetovni red in globalno stabilnost. Zato sta v teh dneh v javnosti krožili pismi, ki sta po vsebini diametralno nasprotni, skupno pa jima je, da razgaljata neodločnost levosredinske vlade. Problem bi lahko bil toliko večji, ker ob vojni na evropskih tleh spremljamo tudi trk dveh vizij prihodnosti – vizijo Evropske unije z vsemi pogodbami in deklaracijami, na drugi strani pa vizijo postimperialistične avtoritarne Ruske federacije.