»Ob nastopu nove vlade so gospodarska gibanja in njihove projekcije razmeroma ugodna, a izpostavljena občutnim negotovostim zaradi vojne v Ukrajini ter višanja cen zlasti energentov in hrane. Navedena tveganja bi lahko zavrla gospodarsko aktivnost v pomembnih zunanjetrgovinskih partnericah, kar bi lahko posredno in neposredno vplivalo na izvoz. Daljše vztrajanje pritiskov na cene na surovinskih trgih pa bi se lahko odrazilo v znatno omejeni kupni moči prebivalstva in višanju stroškov podjetij ter posledično v omejevanju domače porabe,« opozarja fiskalni svet (FS).

FS je že ob sprejemanju državnega proračuna za leti 2022 in 2023 opozarjal na precejšnja tveganja v povezavi z javnofinančnimi projekcijami. Pri tem je izpostavil zlasti visoko predvideno rast tekočih izdatkov brez ukrepov za blaženje posledic epidemije in investicij, ki naj bi zlasti letos občutno presegala dolgoletno povprečje. To tveganje se je v zaključni fazi političnega cikla Janševe vlade zaradi sprejetja različnih ukrepov tudi udejanjilo, s čemer se je po oceni FS trajno poslabšalo stanje javnih financ.

Zaradi omejenega manevrskega prostora za delovanje v prihodnje bi zato morala nova vlada zagotoviti, da rast tekoče porabe ne presega rasti dolgoročnega gospodarskega potenciala, poudarja FS. Hkrati je fiskalni svet opozoril tudi na tveganja, povezana z izjemnim povečanjem investicij, ki naj bi bile zlasti financirane iz domačih virov. Investicije lahko kratkoročno pomembno prispevajo k zagonu gospodarstva, dolgoročno pa k dvigu odpornosti in povečanju gospodarskega potenciala, a le, če so ustrezno usmerjene in učinkovito izvedene, pojasnjujejo na FS.

Velika nedoročenost koalicijske pogodbe

Fiskalni svet ocenjuje, da koalicijska pogodba zaradi velike nedorečenosti, tako z vidika obsega kot glede časovne umeščenosti ukrepov, ne nudi zadostne podlage za načrtovanje ekonomskih subjektov. Tako predlaga približevanje dobrim praksam v nekaterih državah, kjer koalicijske pogodbe omogočajo natančnejše ovrednotenje.»S tem tudi širša javnost dobi uvid v njihove javnofinančne in makroekonomske posledice,« v danes objavljeni oceni koalicijske pogodbe poudarja fiskalni svet.

»Odvlade pričakujemo, da bodo ukrepi v prihodnjih uradnih proračunskih dokumentih predstavljeni transparentno in da bodo natančno opredeljene tudi njihove javnofinančne posledice,« izpostavljajo na fiskalnem svetu. Med koalicijskimi pogodbami, ki jih je ocenjeval svet doslej, je sicer najbolj transparentna tista iz leta 2018, ki je omogočala tudi kvantitativno analizo, primerjava deleža ukrepov, pri katerih ni mogoče določiti smeri vpliva na javne finance, pa pokaže, da je letošnja koalicijska pogodba bolj transparentna od koalicijske pogodbe iz leta 2020, so navedli.

Višja davčna obremenitev

Koalicijska pogodba večinoma ne vsebuje natančnejših opredelitev posameznih ukrepov oziroma določitve ciljev, ki jih želi koalicija s posameznimi ukrepi doseči. Po ugotovitvi sveta je njena temeljna usmeritev večanje vloge države, katere financiranje temelji deloma na povečani davčni obremenitvi in na povečani porabi virov EU, deloma pa izvora financiranja ni mogoče določiti.

Pogodba vsebuje načelo, po katerem naj bi se v okviru razvojno usmerjene fiskalne politike deleža javnofinančnih prihodkov in izdatkov v BDP postopno prilagodila ravnem EU. Po oceni sveta bi lahko načelo služilo zgolj kot orientacija, saj sledenje povprečnim deležem sedemindvajseterice za majhno in odprto gospodarstvo, ki je praviloma bolj izpostavljeno finančnim trgom, ne bi bilo vedno ustrezno. Svet ugotavlja, da obstajajo tveganja za preseganje povprečja EU predvsem na strani izdatkov.

Analiza pogodbe nakazuje na možnost povečanja izdatkov, ki bi lahko bilo obsežnejše od povečanja prihodkov. Svet je lahko določil okoli 160 ukrepov oziroma usmeritev za delovanje ekonomske politike.

Bistveno več dodatnih izdatkov

»Število predvidenih ukrepov je na izdatkovni strani skoraj šestkrat večje od ukrepov na strani prihodkov. Izdatki bi se večali pri več kot štirih petinah ukrepov, medtem ko je ukrepov s takšnim vplivom na prihodkovni strani dobra polovica,« navaja fiskalni svet. Nekateri stroškovno obsežni ukrepi so tudi takšni, ki bi hkrati povečali izdatke in prihodke (na primer pokojninska reforma ali dvig minimalne plače).Na strani izdatkov bi lahko do glavnih povečanj prišlo na področjih zdravstva, pokojnin, zelenega prehoda, vzgoje in izobraževanja, stanovanjske politike, zelenega prehoda ter kulture in športa.

Glede na obstoječo zakonodajo, zatečeno stanje in projekcije iz scenarija nespremenjenih politik v programu stabilnosti, bi lahko glede na koalicijsko pogodbo največji dodatni vir prihodkov v tem mandatu predstavljali razveljavitev novele zakona o dohodnini, povečana davčna obremenitev premoženja in povečanje efektivne davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb.

Ob tem svet ponavlja opozorilo, da rast tekoče porabe ne sme presegati rasti dolgoročnega gospodarskega potenciala. Koalicijska pogodba po mnenju sveta v precejšnji meri izraža tudi nekatere usmeritve glede financiranja dodatnih izdatkov, kar je razlika v primerjavi s predhodno ocenjenima koalicijskima pogodbama.

Nedoločeni viri financiranja

Financiranje naj bi zagotavljala povečana poraba evropskih sredstev, deloma pa tudi alternativni, a v koalicijski pogodbi še nedoločeni viri financiranja, zaradi česar nekateri ukrepi ne bi nujno slabšali javnofinančnega položaja.

»V koalicijski pogodbi so na nekaj mestih omenjene tudi zaveze za zagotavljanje (dolgoročne) javnofinančne vzdržnosti v povezavi z ukrepi, ki jih navaja. Koalicijska pogodba hkrati nakazuje nekaj elementov reševanja dolgoročnih izzivov, s katerimi se soočajo slovenske javne finance, vendar tudi tu ukrepov natančneje ne opredeljuje,« pojasnjuje fiskalni svet.

Ob trenutnih in napovedanih makroekonomskih gibanjih ter globalnih in domačih tveganjih mora ekonomska politika po oceni sveta pripraviti ustrezen nabor ukrepov, ki bodo ob naslavljanju trenutnih izzivov zagotovili makroekonomsko okolje za vzdržno gospodarsko rast brez poglabljanja neravnovesij in omogočili oblikovanje manevrskega prostora za posredovanje ekonomske politike v prihodnje.

»Ukrepi pri tem ne bi smeli ogroziti doseganja srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. To je še toliko pomembneje zaradi pričakovanega postopnega zaostrovanja denarne politike in s tem tudi višjih stroškov financiranja dolga,« še navaja fiskalni svet, ob napovedi spreminjanja fiskalnega pravila pa opozarja, da bi to moralo biti premišljeno in tako časovno kot vsebinsko v čim večji meri usklajeno s pričakovanimi spremembami pravil ekonomskega upravljanja v EU.