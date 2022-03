Tveganje za znatno povečanje javnofinančnih odhodkov predstavljajo tudi različne subvencije za omilitev vpliva hitre rasti cen, med ostalimi tveganji pa so zlasti pomembni že sprejeti, a še ne uveljavljeni, dvigi plač v javnem sektorju ter že izražene zahteve po njihovih dodatnih povišanjih, v najnovejši mesečni oceni izpostavlja Fiskalni svet.

Glede na tveganja, povezana z geopolitičnimi razmerami, je, kot so zapisali, tudi po oceni Evropske komisije treba ohranjati podporo gospodarski rasti, ob tem pa omejiti vsako strukturno poslabšanje stanja javnih financ, da bi bila zagotovljena vzdržna raven zadolženosti na srednji rok.

Državni proračun v prvih dveh mesecih 2022 s 94 milijoni evrov presežka

Državni proračun je po začasnih podatkih v prvih dveh mesecih 2022 izkazal 94 milijonov evrov presežka, brez neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa je presežek znašal 240 milijonov evrov.

V obeh primerjavah je saldo državnega proračuna boljši kot v enakem obdobju lani, kar je po navedbah Fiskalnega sveta predvsem posledica rasti prihodkov ob okrevanju gospodarske aktivnosti. »Izredno visoka konjunktura je tako tudi v pričetku leta v veliki meri zakrivala strukturno slabšanje javnih financ,« so zapisali.

Prihodki so bili v prvih dveh mesecih leta medletno višji za 34,7 odstotka, brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa so bili višji za 32 odstotkov. Odhodki so bili medletno po drugi strani nižji za 8,9 odstotka, brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov pa za 9,5 odstotka višji.

Skupni obseg odhodkov državnega proračuna za protikoronske ukrepe je od marca 2020 do konca letošnjega februarja znašal 4,965 milijona evrov, od tega v prvih dveh letošnjih mesecih 171 milijonov evrov.

Februarja je primanjkljaj državnega proračuna po začasnih podatkih znašal 10 milijonov evrov, v prvih dveh mesecih letos pa je skupaj presežek znašal 94 milijonov evrov. Brez neposrednega učinka protikoronskih ukrepov je presežek v dveh mesecih znašal 240 milijonov evrov.

Prihodki so bili v prvih dveh mesecih letos za 34,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Kot so zapisali v Fiskalnem svetu, je visoka rast delno posledica učinka osnove, ko so bili v prvih dveh mesecih lani zaradi omejitvenih ukrepov prihodki precej nizki, delno zaradi visokega domačega povpraševanja oziroma hitrega okrevanja, delno pa tudi zaradi prejetega preostanka predplačil prve tranše sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost.