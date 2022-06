Ana Srovin Coralli iz Švice: V Ženevi so šarmantni

Ana Srovin Coralli, ki v Švici živi že skoraj šest let, dobro pozna življenje tako v Baslu kot v Ženevi. V Baslu zato, ker je njen partner arhitekt in tam dela, v Ženevi pa, ker se sama ukvarja z mednarodnim pravom. V Švico se je po tem, ko je eno leto preživela v Braziliji, Ljubljančanka preselila zaradi ljubezni in študija.