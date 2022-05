Šempeter pri Gorici: Rojstni kraj slovenske demokracije

Šempeter pri Gorici je novi center politične moči. Tukaj se je rodil novi predsednik vlade Robert Golob in tukaj je odraščal odhajajoči predsednik države Borut Pahor. Njuna rojstna datuma sta mejnika primorske identitete. Skoraj vsi Primorci, rojeni pred letom 1967, imajo na osebni izkaznici kot rojstni kraj napisano Postojno. »Jasno,« je rekel goriški zgodovinar Branko Marušič, ki živi v Solkanu. »Šele leta 1967 so v Šempetru odprli porodnišnico. Po tem letu so vsi rojeni v Šempetru.«