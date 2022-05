Bitka za Severodoneck, torej na najbolj vzhodnem in zdaj najbolj smrtonosnem delu fronte, je vse bolj silovita. Rusi, ki imajo že vseskozi več topov, so večji del svojih sil skoncentrirali v ta napad, tudi tiste z vzhodnega območja Harkiva (to ozemlje so zato v zadnjih tednih lahko zavzeli Ukrajinci) in v zadnjih dneh tudi iz Mariupolja, kjer je padla jeklarna Azovstal (menda zaradi ruske uporabe fosfornih bomb). Območje Severodonecka je še zadnjih 5 odstotkov regije Lugansk, ki je v rokah Ukrajincev. Obroč naj bi se zaprl v naslednjih dneh, po trditvah ukrajinskega guvernerja boji potekajo že v predmestju Severodonecka.

Vsekakor si Vladimir Putin želi osvojiti Severodoneck, ker bi tako dobil oblast nad vso regijo Lugansk in bi potem lahko razpisal referendum o priključitvi Rusiji. V Kijevu pa je svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega zavrnil možnost, da bi se za mir z Rusijo odpovedali kateremu koli ukrajinskemu ozemlju.

Stopnjevanje ofenzive

Po ocenah francoskega vojnega reporterja Didierja Françoisa je v Severodonecku, kjer že dolgo ni vode in elektrike, še 15.000 od predvojnih 100.000 prebivalcev in pa okoli 8000 izkušenih ter bojevitih ukrajinskih vojakov. Na fronti v vsem Donbasu je okoli 40.000 samih takšnih odličnih ukrajinskih borcev, ki so jih Rusi aprila zaman poskušali vse obkoliti s prodorom južno od Izjuma. Ameriški Inštitut za vojne študije (ISW) zdaj trdi: »Rusi stopnjujejo ofenzivo, da bi obkolili in osvojili Severodoneck. To bodo verjetno nadaljevali v naslednjih dneh, kajti drugje je ofenziva na mrtvi točki, tudi pri Izjumu.«

Ali se bodo zdaj ukrajinski vojaki umaknili iz Severodonecka, je zlasti odvisno od tega, ali so dobili dovolj težkega orožja iz ZDA in evropskih držav. Potem pa tudi od tega, ali bodo bolj na severu Ukrajinci lahko nadaljevali uspešno protiofenzivo in pretrgali preskrbovanje ruske vojske vzhodno od Harkiva. Po nekaterih ocenah pa Rusom že zmanjkuje moči po stalnih napadih na dobro utrjene in branjene ukrajinske položaje v Donbasu, ko napredujejo komaj nekaj kilometrov na dan. Predvsem imajo premalo vojakov, mobilizirati pa ne morejo, ker uradno ne gre za vojno, ampak samo za »specialno vojaško operacijo«. Ukrajinski parlament je v nedeljo odobril predsednikov dekret o podaljšanju splošne mobilizacije do 23. avgusta.

Ponavljanje tragedije

V Severodonecku se deloma že ponavlja tragedija iz Mariupolja, ki ga je Putin skoraj povsem zravnal z zemljo. To pristanišče Donecka je zdaj postalo največje mesto, ki ga je Putin osvojil, potem ko je 24. februarja začel vojno. Pred vojno je imel Mariupolj pol milijona prebivalcev, zdaj menda samo še 100.000, okoli 10.000 naj bi jih umrlo v dvomesečni bitki.

Da je zlasti v večjih mestih Rusije odpor do ukrajinske vojne, kaže video z nedavnega koncerta rock skupine Kiss-Kiss v Sankt Peterburgu, na katerem zbrana množica več tisoč ljudi vzklika: »Vojna je sranje!« Teden dni pred tem pa je na koncertu skupine DDT v Ufi pod Uralom glavni pevec navdušenemu občinstvu dejal: »Domovina, moji prijatelji, ni predsednikova rit, ki bi jo morali ves čas lizati in poljubljati.«