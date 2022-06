Tako guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj kot ukrajinski generalštab sta opozorila, da se intenzivni spopadi za nadzor nad Severodoneckom nadaljujejo in da je Rusija na območje že poslala dodatno artilerijo. Po poročanju generalštaba so ukrajinske sile odbile ruske napade na vas Zolote, neuspešni pa naj bi bili tudi ofenzivi proti mestu Slovjansk in vasi Bohorodice.

Ruska vojska je medtem zavzela vsa stanovanjska območja v mestu Severodoneck. Prav tako si še naprej prizadeva zavzeti okolico mesta Popasna, da bi nato z juga obkolila Severodoneck, navajajo britanske obveščevalne službe. Ukrajinski branilci v Severodonecku so se sedaj utrdili v industrijski coni okoli kemične tovarne Azot. Poskusi evakuacije civilistov, ki naj bi se prav tako zadrževali v tovarni, so doslej bili neuspešni.

»Zaradi stalnega obstreljevanja in spopadov je nemogoče in fizično nevarno zapustiti tovarno« je opozoril Hajdaj in dodal, da bo samo popolna prekinitev ognja omogočila varno evakuacijo več sto civilistov, ki se skrivajo v tovarni. V tovarni se sicer po njegovih besedah nahaja 568 ljudi, med njimi 38 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je ukrajinski generalštab poročal tudi o ruskih zračnih napadih v smeri Avdijivke, ruskem obstreljevanju na jugu Ukrajine na meji med regijama Herson in Mikolajiv ter ukrajinskih zračnih napadih na tamkajšnje ruske položaje.

Britanski obveščevalci navajajo, da kljub anketam, ki kažejo, da večina Rusov podpira vojno v Ukrajini, vseeno velik del ruskega prebivalstva aktivno in pasivno izraža svoje nasprotovanje invaziji. Na strani ukrajinskih oboroženih sil se denimo glede na poročila bojuje tudi vojaška enota Legija svobode za Rusijo, ki jo sestavljajo Rusi.

Skepticizem glede vojne je velik tudi med poslovno elito in oligarhi. Rusijo naj bi od začetka invazije poskušalo zapustiti kar 15.000 milijonarjev, še navajajo britanske obveščevalne službe.

ZN: Humanitarne razmere na vzhodu Ukrajine vzbujajo izjemno skrb

Humanitarne razmere na vzhodu Ukrajine vzbujajo izjemno skrb in se po štirih mesecih od začetka ruske invazije še poslabšujejo, so danes sporočili iz urada ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA). Situacija je še posebej zaskrbljujoča v in okoli Severodonecka, kjer že tedne potekajo hudi boji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Skoraj štiri mesece po začetku vojne so humanitarne razmere v Ukrajini, zlasti na vzhodu Donbasa, izjemno zaskrbljujoče in se še naprej pospešeno poslabšujejo,« so na uradu dejali v izjavi. Na stotine civilistov naj bi bilo ujetih v Severodonecku, izmed katerih so se nekateri zatekli v lokalno kemično tovarno. Po podatkih ZN je v mestu otežen dostop do čiste vode, hrane, sanitarij in elektrike.

»Kljub velikim težavam pri dostopu so ZN in humanitarne organizacije od začetka vojne dosegli več kot 8,8 milijona ljudi po vsej Ukrajini,«" so po navedbah AFP še sporočili iz OCHA.