Ukrajina, ki zaradi ruske premoči v zraku le redko uporablja lastne letalske enote, je danes izvedla več zračnih napadov na jugu države, je sporočil ukrajinski generalštab in dodal, da je Kijev prevzel nadzor nad nekaterimi vasmi na meji med črnomorskima regijama Mikolajiv in Herson.

S helikopterji naj bi Ukrajina izvedla napade na ruske enote v regiji Herson, z letali pa na skladišča streliva v regiji Mikolajiv. Tudi ruska protiofenziva v bližini naj bi bila neuspešna kljub intenzivni artilerijski in letalski podpori, je navedeno v poročilu ukrajinskega generalštaba. Hkrati analitiki na ameriškem Inštitutu za vojne študije (ISW) menijo, da je Ukrajincem uspelo potisniti rusko ladjevje z obale Črnega morja za več kot sto kilometrov stran, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Najhujši boji potakajo za Severodoneck

Na vzhodni fronti so glavni napori Rusije še vedno osredotočeni na mesto Severodoneck. Stanovanjska območja mesta so v celoti zavzele ruske enote, je povedal ruski obrambni minister Sergej Šojgu in dodal, da si ruska vojska še vedno prizadeva vzpostaviti nadzor nad industrijskim območjem mesta in najbližjimi naselji.

Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je na Telegramu zapisal, da v mestu Lisičansk poročajo o ranjenih, potem ko je rusko obstreljevanje prizadelo trg in šolo. Zapisal je tudi, da so dozdajšnji ruski napadi na območju Bahmuta bili odbiti, vendar opozarja, da se začenja nov ruski protinapad, poroča BBC.

Ruske sile trenutno napredujejo proti mestu Slovjansk, še enemu strateškemu cilju v regiji Donbas. Prav tako naj bi zavzele mesto Svjatihorsk, ki je bilo zadnja postojanka ukrajinskih enot na severnem bregu reke Severski Donec.

Medtem pa so bila trupla ukrajinskih borcev, ki so bili ubiti pri obrambi ključnega pristaniškega mesta Mariupolj v jeklarni Azovstal izročena Kijevu in njihovim družinam, so sporočile družine pripadnikov ukrajinskega nacionalističnega bataljona Azov.

V ponedeljek zvečer je sicer ukrajinski predsedniški svetovalec Oleksij Arestovič napovedal, da bo ta teden izjemno naporen za ukrajinske sile v Donbasu. V najslabšem primeru bi lahko bilo obkoljeno mesto Severodoneck in se začelo obleganje Slovjanska, je dejal.

Ukrajina nasprotuje obisku IAEA v nuklearki Zaporožje

Ukrajina nasprotuje kakršnemukoli obisku prvega moža Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaela Grossija v jedrski elektrarni Zaporožje, medtem ko je ta pod rusko okupacijo, so danes sporočili iz ukrajinske jedrske agencije Energoatom.

»Ukrajina Grossija ni povabila na obisk elektrarne Zaporožje in mu v preteklosti tudi ni odobrila tega obiska. Obisk elektrarne bo mogoč šele, ko bo Ukrajina znova prevzela nadzor nad tem objektom,«"so v Energoatomu sporočili na družbenem omrežju Telegram.

Grossijevo ponedeljkovo napoved na Twitterju, da IAEA pripravlja obisk mednarodne strokovne misije v Zaporožju so označili kot »še en poskus, da se na kakršenkoli način pride do elektrarne, da bi se legitimirala prisotnost okupatorja in dejansko opravičila njihova dejanja«.

Največja jedrska elektrarna v Evropi

Jedrska elektrarna v Zaporožju, ki se ponaša s šestimi reaktorji in velja za največjo v Evropi ter deseto največjo na svetu, je pod ruskim nadzorom že od prvih dni vojne v Ukrajini. Za mednarodno posredovanje naj bi IAEA in ZN pisno zaprosil sam Kijev, je v ponedeljek zatrdil Grossi, kar pa je Energoatom danes zavrnil kot še eno laž.

Marčevska »izguba komunikacije« med IAEA in nuklearko je po navedbah Energoatoma posledica dejstva, da so Rusi tam blokirali ukrajinskega mobilnega operaterja Vodafone. A podatki se še naprej zbirajo na strežnikih in jih bodo posredovali IAEA, takoj ko bo ukrajinski operater tam spet dejaven, so še dodali.

Rusija je sicer 19. maja zagrozila, da bo Ukrajino odrezala od njene največje nuklearke, če Kijev Moskvi ne bo plačeval za tam proizvedeno elektriko. Več vidnih ruskih predstavnikov je v zadnjih tednih poleg tega nakazalo, da se Rusija pripravlja na dolgotrajno okupacijo ali celo priključitev območij na jugu Ukrajine, ki so pod njenim nadzorom. Gre za regijo Herson in del regije Zaporožje, kjer se nahaja nuklearka v mestu Energodar, ne pa tudi regionalna prestolnica na drugem bregu reke Dneper.