»Ulični boji se nadaljujejo,« je Gajdaj na Telegramu sporočil glede poteka spopadov za ključno mesto, z zavzetjem katerega bi ruske sile še dodatno okrepile svoj prijem nad območje Donbasa, ki ga sestavljata regiji Doneck in Lugansk. »Najtežje razmere so v regiji Lugansk, kjer skuša sovražnik premakniti naše enote s položajev,« pa ke sporočil prvi mož ukrajinske vojske, načelnik generalštaba Valerij Zalužni.

Zalužni je v telefonskem pogovoru poveljniku francoskih oboroženih sil, generalu Thierryju Burkhardu poudaril, da ima sovražnik odločilno prednost v artileriji. Dodal je, da želi, da bi bile njegove enote opremljene z orožjem, kakršno uporablja vojaška zveza Nato. »To bo rešilo življenja naših ljudi,« je še dejal.

Ukrajinske sile so ta teden dobile spodbudo, ko je ameriški predsednik Joe Biden napovedal, da so na poti naprednejši raketni sistemi, vključno z raketnim sistemom himars, ki lahko hkrati izstreli več natančno vodenih raket in ima doseg približno 70 kilometrov. Poleg tega bodo ZDA v Ukrajino poslale še več raketnih sistemov za uničevanje tankov javelin, oklepna vozila, helikopterje in rezervne dele. Vendar analitiki opozarjajo, da nove rakete verjetno ne bodo nenadoma spremenile razmer, saj ukrajinska vojska potrebuje čas, da se nauči, kako jih učinkovito uporabljati, še piše AFP.

Število tujih plačancev naj bi se skoraj prepolovilo

Medtem je tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti povedal, da se je skupno število tujih plačancev v Ukrajini skoraj prepolovilo. Z začetnih 6600 naj bi jih sedaj bilo le še 3500, poroča BBC. Pri tem je dejal, da je bilo več sto tujih plačancev ubitih z ruskim orožjem dolgega dosega kmalu po prihodu v državo. »Večina pa jih je bila ubitih na bojiščih zaradi nizke stopnje usposabljanja in pomanjkanja bojnih izkušenj,« je še dodal.

V sporočilu na Telegramu je mestni svet Mariupolja obsodil ruske oblasti, da zapirajo in celo ubijajo tiste ukrajinske prostovoljce in uradnike, ki nočejo sodelovati s proruskimi oblastmi. »Lažno sodišče samooklicane Ljudske republike Doneck je na 10 let zapora obsodilo vodjo ene od obalnih vasi, medtem ko je bil vsaj en javni uslužbenec usmrčen s streljanjem,« je dejal župan mesta Mariupolj Vadim Bojčenko.

Prav tako naj bi v zaporu v Olenivki bilo zaprtih tudi več deset prostovoljcev, ki so marca in aprila pomagali pri evakuaciji prebivalcev in poskušali v blokirano mesto dostaviti hrano in vodo, opozarja mestni svet.

Svetovalec župana Petro Andruščenko je medtem na Telegramu sporočil, da si ruske okupacijske enote prizadevajo pospešiti razdeljevanje ruskih potnih listov v mestu. Navedel je še, da je ministrstvo za migracije samooklicane Ljudske republike Doneck pozvalo organe, ki jih je v mestu namestila Moskva, naj poiščejo prostore, kjer bodo lahko prebivalci predložili dokumente potrebne za pridobitev ruskih potnih listov.