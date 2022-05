Med tistimi na seznamu, objavljenem na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva, so tudi drugi vladni predstavniki, kongresniki in druge vidne osebe. Številni izmed njih, zlasti Biden in državni sekretar Antony Blinken, so bili že pred tem deležni ruskih sankcij.

Freemana, ki ga pred tem ruske oblasti niso uvrstile na nobenega od seznamov za sankcije, Moskva obtožuje, da je leta 2017 posnel video, v katerem trdi, da Rusija kuje zarote proti ZDA.

Spodbujanje rusofobije

»Ruske protisankcije so potrebne, njihov namen pa je omejiti ZDA, ki poskušajo preostanku planeta vsiliti neokolonialni 'svetovni red',« je v današnji izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

Dodali so, da Moskva ostaja odprta za »pošten dialog«, in potegnili ločnico med ljudmi v ZDA in oblastmi, ki da spodbujajo rusofobijo.

Ruske oblasti so sicer danes vstop v Rusijo prepovedale tudi 26 Kanadčanom, vključno s Sophie Trudeau, soprogo kanadskega premierja Justina Trudeauja.