»Ampak ti imaš 42 let. Po tem stavku te imam za pravo svetovno budalo. Zakaj potrebuješ otroke?« ji je odgovorila Rudanova. »Izpopolnjena sem v vsem drugem, vendar pa od svojega 25. leta čutim fizično potrebo po nosečnosti,« ji je odgovorila Marija Kilibarda, Vedrana Rudan pa se je začudila, da ji od 25. leta do danes ni uspelo najti nekoga »ubogljivega, da jo oplodi«. »Imaš sebe, ljubimca, verjetno slabega šefa, kaj potrebuješ še otroka?« jo je vprašala in dodala, da bi za varuško morala plačevati več, kot bi jo stal otrok. »Res ste neumni,« je med drugim dejala Rudanova in to večkrat ponovila.

Po njenem ni potrebe po garanju, zato da bi zaslužil za varuško, voditeljica pa je dejala, da ljudje garajo ravno zaradi svojih otrok. Na koncu sta pogovor, čeprav je kazalo, da bo šlo samo še navzdol in se bo končal v slabem vzdušju, končali v precej šaljivem tonu.