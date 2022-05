Vloga EU v vojni za Ukrajino, 2.

Spoštujem ljudi, ki dosledno sledijo svoji vesti in razumu ter se ne trudijo biti všečni niti množicam niti političnim elitam. Eden takšnih je Dnevnikov kolumnist dr. Tomaž Mastnak. Za oporečnika so ga imeli že v bivšem sistemu, oporečnik je tudi današnjim političnim evnuhom in njihovemu sprenevedanju. Ni mu do tega, da bi bil všečen, odločil se je, da bo raje pošten. Nedavno sem v Dnevniku (18. maja 2022) bral njegovo razmišljanje o vlogi EU v vojni za Ukrajino. Zame je to razmišljanje izobraženca, ki mu ni do tega, da bi zgolj nekritično povzemal natovsko ideologijo. Prepričan sem, da dokler bomo ta pošastni konflikt spremljali zgolj po mantri Nata in njenih čezatlantskih ideologov, rešitve ni na obzorju. Tamkajšnji ideologi vodijo bitko prek Rusije tudi proti EU, ta pa si tega noče priznati, ker več prodaja tja kot v Rusijo. Orožarski lobi triumfira. Milijarde evrov namenjajo za povratni nakup »našega« orožja, so tudi tako dobri, da odsluženega celo poklanjajo. Mnogi trdijo, da se ZDA in EU borijo za Ukrajino – do zadnjega Ukrajinca. Še pred meseci nisem verjel, da je strahota, ki jo doživljajo ljudje v Ukrajini, mogoča, zdaj si ne upam staviti, da ne gre šele za začetek vsesplošne kataklizme, v katero nas vodi s kapitalom zasužnjena in netalentirana politična kasta EU.