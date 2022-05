Slovenski zvezdnik tri dni za tem, ko je svojo ekipo na odločilni sedmi tekmi polfinala popeljal v konferenčni finale, v Kaliforniji ni imel svojega dne.

Čeprav je bil Dončić prvi strelec, skakalec in podajalec teksaške ekipe, sam po tekmi ni bil zadovoljen z izkupičkom 20 točk, sedmih skokov in štirih podaj, saj je izgubil tudi sedem žog, ob tem pa iz igre zadel le šest od 18 metov na koš, z razdalje pa je metal 3-10.

»Moram biti boljši, enostavno moram, to nisem jaz. Moram biti boljši za vso ekipo,« je po tekmi dejal 23-letnik. Bojevniki so sicer začeli počasi, a so bili zanesljivi in so si v drugi četrtini priigrali večjo prednost ter ob polčasu povedli s 54:45. Zdelo se je, kot da ima Dončić težave z bolečo ramo, pišejo ameriški mediji, tako da so gostitelji tretjo četrtino dobili s 34:24 in v zadnjo vstopili z 19 točkami naskoka.

Po delnem izidu 8:0 na uvodu zadnje četrtine je bilo jasno, da Dallasu ne bo več uspelo ujeti priključka. Curry je 21 točkam dodal 12 skokov in štiri podaje, Jordan Poole in Andrew Wiggins sta dosegla vsak po 19 točk. Klayu Thompsonu v prvih dveh četrtinah ni uspelo doseči točke, v drugem polčasu pa je s 15 točkami le našel ritem. Kar sedem igralcev Warriors je tekmo končalo z dvomestnim številom točk.

Druga tekma finalnega dvoboja bo v petek prav tako v San Franciscu. Končni zmagovalec obračuna se bo v finalu lige pomeril z zmagovalcem finala vzhodne konference, Bostonom ali Miamijem.

Nova kazen za Dallas: tokrat 50.000 dolarjev

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je Dallas Mavericks še drugič naložilo kazen iz istega razloga: preveč živahne klopi. Liga je še drugič Dallasu izrekla kazen - tokrat 50.000 dolarjev. Ekipa je zanjo izvedela nekaj ur pred prvo tekmo finala zahodne konference proti Golden State Warriors, ki so nato zmagali s 112:87.

Predsednik ligaških operacij lige NBA Byron Spruell je kazen zaradi »neustreznega vedenja ekipe na klopi« izrekel nekaj ur pred začetkom konferenčnega finala. Spruell je dodal, da višina globe odraža »predhodne prekrške« ekipe med končnico.

Vodstvo lige je presodilo, da je burno obnašanje košarkarjev in strokovne ekipe Dallasa na klopi preseglo mejo - v nekaterih primerih dobesedno - med sedmo tekmo polfinala zahoda.

V sporočilu za javnost so pri ligi NBA zapisali, da je v Arizoni "več igralcev in član trenerskega štaba dalj časa stalo na območju moštvene klopi Dallasa, stalo v bližini moštvene klopi in je bilo na igrišču ali je poseglo v igro med tekmo" pri zmagi na odločilni sedmi tekmi s 123:90 nad Phoenix Suns.

»Vem za globo. Samo poskušam ugotoviti, kaj smo naredili narobe, da smo dobili kazen, bomo videli,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd, ko so se pojavili namigi o kazni vodstva lige.

Dallas je podobno kazen lige prejel že v prvem krogu 6. maja proti Utah Jazz; takrat je klubsko vodstvo plačalo 25.000 dolarjev.