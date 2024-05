Kot so danes sporočili iz Društva za varstvo okolja Bled, je javno komunalno podjetje z Jesenic v Savo Dolinko od lanskega poletja iz čistilne naprave večkrat izpustilo odpadne vode temne barve in vonja po detergentih. "O izpustu je lansko poletje član našega društva obvestil vodjo čistilne naprave. Kljub zagotovilom vodje čistilne naprave, da bodo težave nemudoma odpravljene, so z izpusti očitno nadaljevali tudi v tem letu," je zapisal predsednik društva Miha Žvan.

V društvu so prejeli obvestila občanov, da se je iztekanje dogajalo tudi letošnjo pomlad. "Prebivalci so opazovali izpuste večkrat tedensko skozi celotno obdobje do tega tedna, umazano vodo so tudi večkrat fotografirali in zaznali močne vonjave čistilnih sredstev," so poudarili v društvu in dodali, da so pred dnevi iz športnega letala in brezpilotnega letalnika posneli "grozljiv pogled na rjavo obarvano akumulacijsko jezero Moste, ki je bližini mesta izlitja".

Občina Jesenice je po izvedenih analizah vode, ki so jo gasilci iz Save Dolinke vzeli v nedeljo, v ponedeljek sporočila, da so se v akumulacijskem jezeru Hidroelektrarne Moste po podatkih analize Agencije RS za okolje namnožile planktonske dinofitske alge. Javna služba za varstvo voda VGP Drava Ptuj je zatrdila, da gre pri takšnem razraščanju alg za naraven pojav, kakršen se je na istem območju pojavil že leta 2016.

Na društvu so navedbe o naravnosti pojava razrasti dinofitskih alg preverili pri strokovnjakih na katedri za ekologijo in varstvo okolja na oddelku za biologijo biotehniške fakultete, kjer so jih seznanili, da pojav razrasti omenjenih alg v rečni akumulaciji ni naraven in da je lahko posledica prisotnosti večjih količin hranil, ki se v okolje ne sprostijo po naravni poti.

"Izlivanje blatne vode iz čistilne naprave so komentirali, da gre lahko za izlivanje suspenzije aktivnega blata, penjenje na slikah pa bi lahko bilo posledica ostanka fosfatov, ki zagotovo pospešujejo rast alg v akumulaciji," so sporočili iz Društva za varstvo okolja Bled.

Dodali so, da so o iztekanju umazane in smrdeče odpadne vode iz čistilne naprave v ponedeljek zjutraj obvestili regijski center za obveščanje, policijo ter inšpektorat za naravne vire in prostor.

V društvu so bili, kot so poudarili, nad odzivom inšpektorata pretreseni, saj naj bi po informacijah, ki so jih prejeli, inšpektorica poklicala upravljavca čistilne naprave, da preveri, ali naprava deluje brezhibno in se po telefonskem pogovoru odločila, da inšpekcijski postopek ni potreben.

V društvu menijo, da je inšpektorica s tem ogrozila zavarovanje dokazov, zato bodo na vodstvo inšpektorata podali predlog za strokovni nadzor nad delom inšpektorice.

Kraj so si ogledali tudi člani mednarodnega okoljskega centra Alpe Adria Green (AAG), ki se strinjajo, da je madež na Savi povzročilo cvetenje alg, a so hkrati opozorili na tri vzroke za to, ki jih je "občina Jesenice pozabila napisati". Med njimi so v sporočilu za javnost navedli neurejeno kanalizacijo na Blejski Dobravi in Kočni, ki sta speljani neposredno v jez hidroelektrarne Moste, spiranje organskih gnojil s kmetijskih zemljišč v potok Javornik in premajhno zmogljivost čistilne naprave za jeseniški del kanalizacije.

Za varovanje zdravja ljudi in narave bi bilo po njihovem mnenju treba na tem območju urediti kanalizaciji iz desnega brega ter posodobiti čistilno napravo, s čimer bi bistveno zmanjšali vnos hranil v ta z ribami bogat vodni habitat.