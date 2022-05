Prodati, ne konsolidirati

Zdravko Počivalšek – gospodarstvenik po duši, agronom po izobrazbi in kmet po hobiju, kot se še vedno aktualni gospodarski minister sam uradno predstavi na čivkaškem družbenem omrežju – bo šel v novejšo slovensko politično zgodovino predvsem kot avtor (propadle) ideje o slovenskem turističnem holdingu, ki smo jo žvečili osem let, od nastopa Cerarjeve vlade leta 2014 do danes. Kot kažejo dejstva na »terenu«, o čemer poročamo v članku na poslovnih straneh, smo namreč to idejo z nastopom vlade Roberta Goloba oziroma natančneje s Počivalškovim umikom nazaj v anonimnost tudi za vselej pokopali. Osem let je šlo skratka v prazno, kljub vsem turističnim strategijam, ki holdinga niso nikoli pozabile. V turizmu je osem let nerazvoja oziroma stagnacije enako »ukrajinski vojni«, če uporabimo to razvpito politično primerjavo. Dovolj je kratek sprehod od slovenskih »holdinških« kapacitet čez mejo na Hrvaško do Rovinja, da opazimo infrastrukturno razliko, ki je nastala v teh osmih letih in ki Slovenijo konkurenčno spušča še nižje po lestvici turistično privlačnih destinacij.