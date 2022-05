S spremembami zakona o vladi stranke na novo nastajajoče koalicije, torej Gibanje Svoboda, SD in Levica, predlagajo reorganizacijo prihodnje vlade. Ta bo imela 19 ministrstev in en vladni urad, torej tri ministrstva več kot v mandatu dosedanje vlade.

Predlog je v torek že dobil zeleno luč članov začasnega skupnega odbora DZ. Člani poslanskih skupin prihodnje koalicije so na seji izpostavljali, da bodo ministrstva z reorganizacijo bolj operativna, vlada pa bo zato lahko bolj učinkovito izvajala zastavljene politike. Nasprotnega mnenja so v SDS in NSi, ki bodo, kot kaže, v tem mandatu v opoziciji.

DZ bo danes tudi obravnaval in predvidoma zavrnil enega od dveh predlogov sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so ju vložili v SDS. V tej poslanski skupini so namreč z vložitvijo prehiteli stranke prihodnje koalicije, ki se s svojim predlogom zavzemajo za manjši svet RTVS in večji vpliv zaposlenih. V skladu s poslovnikom mora DZ istovrstne zakone obravnavati po vrstnem redu, kot so bili vloženi, zato nameravajo v koaliciji predloga SDS čim hitreje zavrniti.

DZ bo tako danes po opravljeni splošni razpravi najverjetneje ocenil, da predlog SDS, po katerem prispevek RTV ne bi bil več obvezen, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, s čimer bo zakonodajni postopek končan.

Poleg tega bodo poslanci danes potrdili mandat evropskega poslanca Matjažu Nemcu, ki bo na tej funkciji nasledil predsednico SD Tanjo Fajon. Tej je namreč z izvolitvijo v državni zbor funkcija v Evropskem parlamentu prenehala, saj funkciji nista združljivi.