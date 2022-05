Ivica Evačić - Ivek, kuharski mojster: Restavracija kot majhno gledališče

Ivica Evačić, za prijatelje, znance in redne goste kar Ivek, že vse od začetka tisočletja razvaja svoje goste v izolski restavraciji Marina v pritličju istoimenskega hotela ob izolskem mandraču. Doma je iz hrvaškega Zagorja in je kot 14-letnik prišel v Izolo na šolanje ter takoj, kot rad pove, vzljubil sonce, morje in Istro. Danes je Evačić eden redkih kuharskih mojstrov, ki ne gradi podobe zgolj na lokalnih sestavinah, temveč predvsem na njihovi sledljivosti. Zato ima na tabli pred restavracijo zapisano, od katerega ribiča so ribe skočile na krožnik, kateri kmet z imenom in priimkom je pridelal določeno sadje ali zelenjavo, kdo je pridelal oljčno olje ali katero drugo posamezno sestavino.