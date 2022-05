Ocenjevalci izbora 50toppizza, ki velja za nekakšen Michelinov vodič med picami, so med drugim izpostavili, da Verace pod vodstvom picopeka Fabia Carusa pripravlja avtentično napolitansko pico, da je testo dobro vzhajano in mehko, sestavine pa odlične kakovosti, so sporočili iz Veraceja.

Teh opažanj so po besedah direktorice Veraceja Barbare Zimic še posebej veseli, saj že od samega odprtja leta 2016 vztrajajo pri uporabi najbolj kakovostnih sestavin iz Italije. Ponovna uvrstitev na seznam 50 najboljših picerij je po besedah Zimičeve priznanje, da delajo prav, ko vztrajajo pri avtentični napolitanski recepturi in vsebini pice, ter tudi izjemno priznanje za celotno ekipo. Postrežbo in vzdušje v piceriji pod Grajskim hribom so snovalci lestvice na spletni strani izbora označili za prijazno in vljudno, vzdušje domačno, cene pa dostopne.

Za picerijo Pop's Pizza ob Ljubljanici pa so organizatorji izbora zapisali, da gre za odlično picerijo, urejeno v prijetnem in modernem slogu. Pice v napolitanskem slogu so ocenili za zelo okusne s tankim testom, visokim in mehkim robom ter svežimi in kakovostnimi sestavinami. Pohvalili so mlade in prijazne zaposlene, postrežbo pa označili za hitro. Izpostavili so še dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

Na prva tri mesta 50toppizza v Evropi so se sicer uvrstile picerija Peppe v Parizu, Fratelli Figurato v Madridu in 50 Kalo v Londonu. V ocenjevanju za najboljših 50 picerij v Evropi ne tekmujejo picerije v Italiji, za slednje v 50topizza organizirajo ločen izbor.

Najboljših 25 picerij s seznama 50 najboljših picerij v Evropi se je uvrstilo tudi v tekmovanje za najboljših 100 picerij na svetu.