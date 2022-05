Strokovna žirija je sicer največ točk prisodila predstavniku Washingtona Allenu Stonu in njegovi pesmi A Little Bit of Both, AleXa s pravim imenom Alexandra Christine Schneiderman pa je premočno slavila med gledalci, ki jih je vzpodbujala tudi z viralnim izzivom na tiktoku. Nekaj pa je k njeni popularnosti zagotovo pripomogel tudi barvit nastop z impozantno scenografijo ter igrivo koreografijo in kostumi.

Pevska kariera Alexandre Christine Schneiderman se je sicer začela v Južni Koreji, potem ko je leta 2017 zmagala v korejskem šovu talentov Rising Legends. V začetku tega leta je nato izdala angleški singel z naslovom Tattoo, angažirana pa je bila tudi kot igralka v horor filmu Urban Myths. Prvo ameriško pevsko tekmovanje se je začelo že marca in se raztegnilo vse do minulega tedna, saj se je moralo predstaviti vseh 50 ameriških zveznih držav. Šov sta vodila pevka Kelly Clarkson in raper Snoop Dog, med tekmovalci pa sta bila poleg omenjenega Boltona tudi Macy Gray in Sisqo.