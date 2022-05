Voda jih je pritegnila

Ne, seveda niso šli na piknik ob potoku. Najprej zgodba s Ptuja. 39-letnik je zapeljal s ceste in obstal na brežini potoka. A v avtu so bili štirje. Nobenemu nič. Res so imeli srečo, saj so naredili prav vse narobe, kar so lahko. Avto sploh ni bil registriran, imel je tablice, ki niso pripadale temu vozilu. 39-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in, ja, uganili ste, bil je pošteno pijan. Za en promil pijan. Pa to še ni vse! Hitri test na droge je bil prav tako pozitiven. Druga zgodbica prihaja s ceste med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom. Voznik avtomobila je bil prehiter, zapeljal je s ceste in končal v reki Savinji. Tudi ta je imel veliko sreče. V bližini so bili štirje fantje, ki so takoj priskočili na pomoč. Hura za junake. In še za dobro mero tretja zgodbica tega tedna. V Novi Gorici se je voznik zaletel v gostilno. In ja, tudi ta je bil pošteno nasekan. Z enim promilom v krvi ni potem nič čudnega, da ga je vleklo proti gostilni, kajne.

Pijani? Pokličite taksi! Ali pa raje ne

Saj veste kaj storiti, če kaj spijete, pa je potem treba domov. Lepo pustite ključe pri miru in naj vas domov pelje trezen voznik. Najbolje je, če pokličete taksi. Ali pa tudi ne... To nas namreč uči naslednja prigoda z Obale. Sredi belega dne je policiste poklical nek občan in jim povedal za voznika taksija, ki več kot očitno pijan vozi proti Kopru. Čez nekaj minut je občan poklical še enkrat. Taksist se je vanj zaletel! In seveda odpeljal naprej. Ob zaprtem voznem pasu pred predorom Markovec je potem podrl še tiste stožce, ki ločujejo odprt pas od zaprtega, policisti pa so ga ustavili v Izoli. 49-letnik je seveda napihal in to kar pošteno. Izmerili so mu 1,15 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka ali že kar neverjetnih 2,3 promila. Naj ponovimo: ob pol enih popoldne in šlo je za taksista.

Borbeni položaj

O srboritežu pa so te dni poročali koprski policisti. 35-letni domačin je kršil javni red in mir. Seveda je bil pošteno nasekan, hodil je naokoli, kričal, trkal po vratih in podobno. Sredi noči, natančneje ob dveh zjutraj. Seveda občanom njegovo početje ni bilo ravno všeč in poklicali so može v modrem. Ko so prihiteli, se je možakar začel nedostojno vesti, jih žaliti in pozivati k pretepu. Vstal je in se, tako so zapisali na Policijski upravi Koper, postavil v borbeni položaj z dvignjenimi rokami. Saj si predstavljate, kajne. Nasekanega možakarja, ki bi se rad tepel z visoko usposobljenimi, fizično pripravljenimi in predvsem treznimi policisti.

Rešili so kužka iz vode

Zdaj pa je čas za eno prijetnejšo prigodo. Saj veste, da v tej rubriki radi pohvalimo junake in junakinje vseh vrst, sploh vrle gasilce, ko rešujejo ljudi in živali. Tale prihaja iz naše neposredne bližine, natančneje iz Milj pri Trstu, poročal pa je Primorski dnevnik. Gasilci so prejeli klic občana, ki je slišal lajanje med skalami ob morju. Gasilci so se hitro odzvali in opazili kužka, vsega prestrašenega sredi vode, ki ni mogel sam nazaj na obalo. Seveda so mu pomagali in potem ugotovili, da je šibek in podhlajen. To je potrdil tudi veterinar. Zgodba se je zelo srečno končala, saj so psa osrkbeli strokovnjaki, prek čipa pa so poiskali tudi lastnike, ki so ga obupano iskali že vse od jutra.

Popolnoma nesposoben ropar

Še ena iz naše bližnje soseščine. Na Hrvaškem se namreč sprašujejo, če so prijeli najbolj nesposobnega roparja v zgodovini države. Začel je kar vzpodbudno. Na avto je nataknil napačne tablice, se pripeljal v bližino pošte, ki jo je nameraval oropati in si nataknil črno medicinsko masko ter kapo s šiltom. Po učbeniku za roparje. Naslonil se je na pult pošte, uslužbenki pod nos pomolil plastično pištolo, poštarica mu je dala 40 tisoč kun, ropar jo je (kako predvidljivo) oblepil s selotejpom in jo pustil v poštnem uradu. No, že med bežanjem je izgubi nekaj plena. Seveda, mudilo se mu je. Potem pa je šlo vse narobe. Avto, s katerim je bežal, je ostal brez bencina. Ni treba povedati, da so ga kmalu ujeli, kajne.