Vdrl v vikend, se najedel in zaspal

Lačni in žejni so številni nepridipravi, ki po celi državi vlamljajo v hiše, počitniške apartmaje, brunarice, trgovine … Prvi primer zelo spominja na zgodbico o Zlatolaski in treh medvedkih. Možakar si je na tujem vikendu pripravil večerjo, si odpočil in zaspal, saj s polnim želodcem ne gre krasti, na koncu pa jo popihal s kovinskimi ključi. Z druge lokacije je nekdo ukradel 19 zajcev, s tretje klobase, v neki počitniški hiški pa je televizor dobil noge. Prav zanje pa je s krajo več parov športnih copat s terase hiše poskrbel še en tatič. Lačen in žejen je bil tudi tisti, ki je vlomil v prodajalno in iz nje odnesel 50-kilogramsko vrečo krompirja in več steklenic vina, na drugi strani države pa si je nekdo postregel z obilico dragih parfumov in zobnimi ščetkami. Kaj ti pomaga dišava na vratu, če ti smrdi iz ust? Eni pa so si delo še olajšali in se niti niso trudili »premagati« zaklenjenih vrat: tako je neznani storilec s hodnika bloka ukradel nov pralni stroj, drug pa z invalidskega vozička torbico z denarjem in dokumenti.

Pijan, s prazno gumo in otrokom v avtu

Nobena skrivnost ni, da Slovenci radi nazdravimo ob vsaki priložnosti, naj bo vesela ali žalostna. Za alkohol se vedno najde razlog. Če gre za kozarec ali dva, večje težave ni, pa še takrat bi bilo bolje, da bi za volan sedel abstinent. Policisti zadnje mesece ustavljajo vse več opitih voznikov, ki se niti ne zavedajo, v kako nevarnost spravljajo tako sebe kot druge. Nedolgo tega so v Zagorju ob Savi sredi noči ustavili moškega, ki je vozil avto s prazno sprednjo gumo, na zadnjih sedežih je prevažal otroka, bil pa je močno pod vplivom alkohola. A to še ni vse – preden so ga ustavili, je voznik že trčil v obcestno ograjo, a je meni nič, tebi nič odpeljal dalje.

Reševanje iz »dreka«

Redko se gasilcu s 40 let trajajočo kariero pripeti kaj novega, saj iz dneva v dan gasi požare, rešuje nemočne osebe iz stanovanj in prestrašene mucke z dreves. A tu in tam naleti na intervencijo, ki se mu bo za vedno vtisnila v spomin. Tim Manly je poveljnik gasilcev v ameriškem Quilcenu. Pred nekaj tedni je s sodelavci priskočil na pomoč turistki, ki se ji je v nacionalnem parku zgodila neprijetna nezgoda. Na vrhu gore Walker je ženska obiskala stranišče na »štrbunk«, a ji je telefon, od katerega se očitno ni mogla ločiti niti za tistih nekaj trenutkov, iz štorastih rok padel v stranišče. Ker je bila na izletu sama, v bližini pa ni bilo niti drugih pohodnikov, je reševalno akcijo zagnala sama. Sprva je telefon iz smrdljive luknje skušala ujeti s pasjim povodcem, a to ni šlo, zato se je nanj privezala sama in se spustila v globino. Napaka! Z glavo naprej je vanj štrbunknila še sama. Po petnajstih minutah groze in broženja po izločkih je telefon našla, poklicala na pomoč, nakar so jo gasilci nepoškodovano a več kot potrebno prhe tudi rešili. Za prvo silo so jo očistili in ji dali sveža oblačila.

»Zelena« svatba

Dva meseca po očitno zelo neobičajni poroki je policija na Floridi aretirala nevesto in gostinca, saj je bila hrana na svatbi (mesnih kroglicah, cezarjevi solati, tortelinih, lazanji) »začinjena« z marihuano. Policijo je na pomoč že tisti večer poklicalo nekaj gostov, prepričanih, da jim je nekdo podtaknil mamilo. Kakšnih 50 se jih je počutilo zelo čudno, srce jim je razbijalo kot noro, po glavi so jim rojile nore misli, nekaj jih je bruhalo, peščico so odpeljali v bolnišnico. Policija je ugotovila, da je vodja gostincev na željo neveste v hrano dala tudi nekaj prepovedane droge. Goste so o tem očitno pozabili obvestiti.

Pretežek za helikopter

Nemški reševalci so se znašli v veliki zagati, ko bi morali s kraja prometne nesreče v bolnišnico s helikopterjem odpeljati poškodovanega. 30-letnik je zdrsnil s ceste, zapeljal po brežini in trčil v drevo. Gasilci so avto dvignili iz jarka, poškodovanega pa izrezali iz zverižene pločevine. Težava je nastala zaradi njegove teže – z dodatnimi 150 kilogrami na krovu bi namreč presegli najvišjo dovoljeno maso helikopterja, zato so moškega v bolnico odpeljali z reševalnim vozilom.