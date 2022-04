S punco na »štangi« po hitri cesti

Čeprav se na izlete in obiske k prijateljem tradicionalno odpravljamo na velikonočni ponedeljek, je sonce mnoge iz stanovanj izbezalo že dan prej. Lepote Vipavske doline je na zdrav in okolju prijazen način užil 27-letni Bolgar. Za družbo je s seboj na »štangi« kolesa popeljal 20-letno sonarodnjakinjo. V dvoje je vse lepše. Problem je bil, da sta se s kolesom vozila po vipavski hitri cesti, štiripasovnici, ne pa po kakšnem kolovozu. Policija se je po številnih prijavah zagnala za njima, hitro so ju izsledili in preprečili morebitno tragedijo, saj je vožnja za kolesarje po takih cestah smrtno nevarna. Moškega so oglobili kar dvakrat – ker je vozil po cesti, po kateri je promet s kolesi strogo prepovedan, in ker je s seboj prevažal še sopotnico. Kaj je Bolgara gnalo na štiripasovnico, policistom ni uspelo ugotoviti.

Reševali mačko, ne zajca

Gasilci prostovoljnega društva Dolnji Logatec imajo zaradi lokacije ob avtocesti nenehno ogromno dela. Veliko prometnih nesreč, v katerih pomagajo poškodovanim, pa tu in tam prekine kakšna lepša zgodba. Na veliko noč so se namreč povzpeli kar osem metrov visoko na drevo, kjer je bil že od velike sobote dalje ujet muc. Žival je bila tako prestrašena, da se ji ni uspelo sami spustiti na tla, neuspešne so bile tudi operacije občanov. Gasilci so se v krošnjo podali s pomočjo lestve. »Ni ravno velikonočni zajček, je pa prelep mucek,« so sporočili na svoji facebook strani in priložili fotografijo rešenega tigrastega lepotca. Svojo objavo na družbenih omrežjih so velikonočno in humorno obarvali tudi hrvaški gorski reševalci. »Prosimo vas, da danes ostanete doma in se ’izgubljate’ le na poti med mizo in kavčem. Mi se moramo danes namreč posvetiti drugačni iskalni akciji – najti moramo namreč vsa velikonočna jajca,« so južnim sosedom na edinstven način čestitali ob največjem krščanskem prazniku.

Norci na cesti

Dars je na twitterju objavil kolaž nespretnih in predvsem nevarnih voznikov na avtocesti, ki so se – sodeč po obnašanju in vijuganju – za volanom bolj kot vožnji posvečali telefonu ali čemu drugemu. Na dve minuti dolgem posnetku vidimo voznike osebnih avtomobilov in tovornjakov (stereotipno velja, da ti med vožnjo celo gledajo filme), kako pred seboj »kosijo« prometno signalizacijo, lomijo varnostne ograje in s prikolic izgubljajo tovor. »Dokler je samo to, ni hudega. Predmete lahko nadomestimo, življenj žal ne,« pravijo na Darsu in pozivajo k varni vožnji. V Zavodu Reševalni pas pa znova in še vedno opozarjajo na pomembnost reševalnega pasu v zastojih. Poziv so tokrat podkrepili s posnetkom voznika, ki je po njem vozil neposredno za reševalnim vozilom (mimo kolon vozil, ki so pravilno stala) in ta ogrožal sebe, ostale, ekipo in bolnika.

Narisal zebro

Kaj storiti, ko živite ob (prometni) cesti, vaša njiva je na drugi strani nje, v bližini pa ni prehoda za pešce? Hja, zebro naslikate pač sami! Tako se je znašel neznani storilec v Krapini. Gospa, živeča v hiši, pred katero so se čez noč pojavile bele proge, nima pojma, od kod so se vzele. »Prvič jih vidim,« je o nezakoniti slikariji hitela razlagati vedoželjnemu novinarju. Sosedi so bolj zgovorni in prepričani, da si je ’nekdo’ s tem olajšal pot do njive. Veselje je bilo kratkoročno, saj so asfalt v prvotno stanje vrnili že v nekaj dneh. Policija je bila o zadevi že obveščena, saj je postavljanje lažnih prometnih znakov, kakor tudi umikanje ta pravih, že obstoječih, kaznivo dejanje. Ker v tem primeru vendarle ni šlo za nič nevarnejšega, jo bo ’umetnik’ najverjetneje odnesel z denarno kaznijo.

Nevarna srna

Prav nenavadna nesreča, v kateri je imelo glavno vlogo drugo kosmato bitje s štirimi tačkami, pa se je v sredo zvečer pripetila v Varaždinu. Trinajstletnik se je s sošolkama sprehajal ob Dravi, ko je v bližini pes začel preganjati srno. Ta se je v strahu zagnala proti trojici, se z vso močjo zaletela v fanta, ki je izgubil ravnotežje in se prekucnil v vodo. Na srečo se mu je uspelo prijeti za bližnjo vrv, a se sam ni mogel skobacati na kopno. Reka je bila deroča in hladna, a mu je uspelo glavo obdržati nad površjem. Na pomoč so nemudoma prihiteli reševalci, gasilci in policija, ki so podhlajenega fanta potegnili na varno in ga odpeljali v bolnišnico.