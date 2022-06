Varovani labodi

Na desetine avtov je pred krožiščem v Kopru stalo v koloni, a nad prometnim zamaškom se ni pritoževal nihče. Še več – vozniki so bili celo navdušeni, izstopali so iz avtov in zadovoljno snemali odgovorne za zastoj. Počasi, korak za korakom so prečkali cesto. Da je šlo hitreje, jim je eden od skrbnikov na poti metal koščke kruha, ki so jim - kot bi morala Janko in Metka, a jima ni uspelo - sledili na travo. Pernata družinica z osmimi mladiči ter staršema Gigi in Čupkom na čelu ima stalen nadzor oziroma varovanje. A ne zaradi prečkanja ceste, kjer ni zebre, temveč zaradi lanskih kraj mladičev. Med potepanjem po mestu jim tako nekdo, gre za prostovoljce, vedno sledi in pazi, da se kakšen zaenkrat še siv mali labod ne izgubi, ali pa pristane v rokah nepridipravov. Labodi so si Koper za dom izbrali pred štirimi leti, kmalu pa so postali tarče neokusnih, krutih napadov. Lani so staršema namreč ukradli šele dan stare mladiče, Čupka pa ob tem poškodovali. Ko je branil podmladek, ga je eden od ugrabiteljev namreč s čevljem brcnil v prsni koš. Storilcev niso nikoli izsledili. Po pisanju Primorskih novic so bili tudi letos že skoraj tarča nočnega napada, a si je neznanec zaradi čuvaja ob gnezdu premislil. Na črnem trgu v Italiji labodi dosežejo ceno 1200 evrov. Kazen ta nezakonito ravnanje s to zaščiteno vrsto je od šest mesecev do pet let zapora.

V slogi je moč

Ostanimo v Kopru. Običajno se krajani zahvaljujejo policistom za pomoč pri lovu na tatiče, a se je tokrat zgodilo obratno. »Hvala občanom Olmo – Prisoje za pomoč. Ponovno smo pokazali, da je sodelovanje z lokalnim okoljem izjemnega pomena za našo skupno varnost,« so zapisali na policiji. Kakšna dva tedna so namreč skušali stopiti na prste svetlolasemu mladeniču s tetovažami, ki se je izdajal za operaterja Telekoma ali pa lagal, da se je izgubil, nato pa vstopal v hiše starostnikov. Na neki točki sta ga policista opazila sredi ulice, a jima je zbežal, zagnala sta se za njim, občani pa so jima sproti dajali napotke, kje se osumljeni skriva. Z njihovo pomočjo so ga kmalu ulovili.

Zapor zaradi kosa pice

Razbojniška kraja 12 kun (1,5 evra) vrednega trikotnega kosa pice je dobila sodni epilog. Mladeniča, stara znanca policije, bosta za zapahi po deset mesecev, preostali del pa jo bosta lahko prestala na prostosti. Plačati morata še tisoč kun kazni sodnih stroškov. Kos pice konec novembra predlani v Splitu ju je res drago stal. Čeprav je sprva zanikal, da bi bil tam, je 21-letnik priznal, da je izpred nosa do njega nesramnega delavca izmaknil kos pice. Za njim je prišla zaposlena, mu skušala hrano iztrgati iz rok, proti njemu pa se je s palico zagnal še njen sodelavec. V strahu za življenje ga je večkrat udaril po glavi. Krajo je priznal, a poudaril, da ni nameraval izvesti kaznivega dejanja. Na pomoč mu je priskočil tudi prijatelj. Prodajalec je med pretepom celo izgubil zavest. Sodnik se je za zaporno kazen odločil zaradi debelih kartotek mladeničev in njune nasilne narave, saj sta zaradi kosa pice poškodovala dve osebi. Ali sta bila 21-letnika popadljiva zaradi lakote, ni znano. Ve pa se, da si lačen ful drugačen.

Kazen za vse!

»Žejna kot kače« pa je bila v ponedeljek zvečer trojica gostov v lokalu na Reki. Njihova naročila pijače so bila tako glasna in neokusna, da je morala posredovati celo policija. Možakar in dve ženski so kričali na 18-letno natakarico in jo grdo žalili, neprimerno obnašanje v javnosti pa je prekinila policija. On je imel v krvi več kot dve promili, oni vsaka za polovico manj. Kaznovali so jih. Najbolj zanimivo pa je, da si je kazen prislužila tudi natakarica – plačati bo morala globo, ker je alkohol na mizo nosila že tako zelo opitim strankam.

Ropal z injekcijo

Tudi zadnja zgodba prihaja s Hrvaške. V Zagrebu so policisti po dveh mesecih ulovili serijskega roparja, ki si je za tarče izbiral pošte, pekarne, lekarne in trgovine, zaposlenim grozil z besedami, pa tudi z injekcijo. Zanimiva izbira orožja. Na »dober« dan je razbojniku uspelo napasti tudi do tri različne točke, pri nekaterih podvigih mu je pomagal prijatelj. V enem primeru sta zaposleno tudi fizično napadla, dva tedna kasneje pa se v isto pekarno vrnila še enkrat. 37-letnik je skupna ukradel za okoli pet tisoč evrov. Trenutno je v priporu.