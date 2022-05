Jokali so zaradi mrtvih, zaradi uničene tovarne, zaradi ljudi v njej

Bilanca eksplozije v kočevskem Melaminu je strahovita. Umrli so štirje zunanji sodelavci Melamina, en Melaminov delavec, drugi pa je še v smrtni nevarnosti in se zdravi v ljubljanskem Kliničnem centru. Do nesreče je prišlo zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin. To je tragična nesreča ekstremnih razmer, intervencija pa najzahtevnejša doslej, je dejal vodja intervencije Leon Behin.