Po besedah direktorja Melamina Štefaniča je vodstvo podjetja nadzornike seznanilo o podrobnostih nesreče, razlogih zanjo in ukrepih, ki jih načrtujejo po njej. Pri tem so nadzorniki predstavljeno smer sanacije podprli.

Nadzornike je uprava obvestila, da je izplačala plače za pretekli mesec in da imajo izpad plač zavarovan. »V zvezi s tem smo na nadzornem svetu med drugim sprejeli skupno stališče, da plače zaposlenih pol leta ostajajo enake,« je Štefanič dejal za STA.

Celotna proizvodnja bi lahko znova stekla čez leto in pol

Nadzornikom je bil predstavljen načrt postopnega zagona proizvodnje. Določen, sicer manjši del proizvodnje, je namreč po besedah Štefaniča ostal nedotaknjen in ga lahko zaženejo v razmeroma kratkem času. Po predstavljenem načrtu bi lahko celotna proizvodnja znova stekla čez leto in pol, je povedal.

Nadzornike so tudi seznanili, da bo družba na podlagi ocenjene škode na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podala vlogo za aktivacijo inštrumenta iz zakonodaje EU za pokrivanje škode zaradi večjih nesreč. Na omenjeno temo bodo imeli po besedah direktorja v sredo skupni sestanek z ministrstvom za gospodarstvo, ministrstvom za finance ter ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vse omenjeno bo Štefanič pozno popoldne predstavil še na izredni seji občinskega sveta občine Kočevje.

Povedal je še, da čiščenje in dekontaminacija v podjetju po četrtkovi delovni nesreči, v kateri je umrlo pet ljudi, še potekata.