Nevarnost, ki daje kruh

Kemična tovarna Melamin stoji sredi Kočevja. Prve stanovanjske hiše in bloki so tik za ograjo podjetja. Šole, vrtci, javne službe, trgovine, gostinski lokali – vse to se najde v krogu manj kot 500 metrov stran. Nihče ne zanika, da gre za potencialno nevarno industrijo. Za okolje in za ljudi. Kaj je bil vzrok za najhujšo industrijsko nesrečo v samostojni Sloveniji, se še ne ve. A slutnja nesreče je bila med Kočevci ves čas prisotna. Le da se nihče ni prav veliko pritoževal, opozarjal. Vse do včeraj. Zgovorne so bile izjave prebivalk in prebivalcev, kot jih je popisala Dnevnikova poročevalka s kraja dogajanja Dragana Stanković. Iz prve roke je izvedela, kako so ljudje jokali, ko so slišali, da je eksplodiralo v tovarni. Ja, v tovarni. Ni bilo treba reči, da gre za Melamin. Dovolj je bilo, da se je razširila vest o tragediji v fabr'ki. V podjetju, ki daje delo 200 ljudem in ki daje kruh še številnim drugim. V enem od pogovorov z domačini je naša reporterka izvedela, da imajo številni kožnega raka in da se spopadajo tudi z drugimi težavami. Domačinka, ki ji je to pripovedovala, je dodala, da je vseeno jokala, ker se boji, kaj bo z njihovo tovarno. Ki daje kruh ... Spet drug domačin je pripovedoval, kako je ves čas vedel, da živijo na atomski bombi.