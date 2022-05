»Požar je pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje,« so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. »Zgradba je hudo poškodovana, udar je povzročil popokana okna tudi v okolici,« so še dodali. Po njihovih podatkih je bilo v eksploziji kemične tovarne Melamin v Kočevju poškodovanih več kot 20 oseb, dve huje opečeni so s helikopterjem preveljali v ljubljanski UKC, v katerem so aktivirali načrt za množične nesreče. Dve osebi še vedno iščejo, saj še ne vedo, ali sta bili v času eksplozije v objektu, je za Radio Slovenija povedal poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin.

»V UKCL sprejemamo ponesrečence eksplozije v Kočevju, do zdaj so dva pripeljali z helikopterjem, ostale z rešilnim vozilom. Delo smo prilagodili delu v množičnih nesrečah. Za zdaj je znano, da naj bi pomoč potrebovalo 20 oseb, med njimi so tudi huje poškodovani,« so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.

Nastal pravi kaos

Pogovarjali smo se s člani uredništva Utrip vaše občine, ki so le nekaj sto metrov stran od tovarne. Izvedeli smo, da se je okoli 8.45 močno streslo, da so takoj vedeli, da gre za tovarno Melamin in da je nastal pravi kaos. Nad Kočevjem se je začel valiti močan, črn dim in močno je smrdelo. Kmalu je nad mestom začel krožiti policijski helikopter. Po neuradnih podatkih je razneslo kotel v proizvodnji. »Več zaposlenih naj bi bilo še pogrešanih,« poročajo.

Zaprte okna!

»Na kraju interventne službe trenutno izvajajo prve nujne ukrepe, zato je tudi zaprta glavna cesta skozi Kočevje. Vsem prebivalcem v okolici svetujemo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, dokler traja intervencija. Prav tako se naj ne približujejo samemu kraju dogodka,« sporočajo s Policijske uprave Ljubljana. Uprava RS za zaščito in reševanje je ljudi pozvala, naj zaprejo okna in vrata, ter se ne zadržujejo zunaj v obsegu 500 metrov od lokacije eksplozije. »Nevarne snovi so zajezene in ne bodo iztekale izven meja podjetja,« so dodali.

Aktivirane so gasilske in zdravstvene enote, pa tudi enota ELME (Ekološki laboratorij z mobilno enoto). V pripravljenosti je tudi enota za specialno delovanje - medicinska enota slovenske vojske.

Eden večjih zaposlovalcev v regiji

Tovarna Melamin po okoljski zakonodaji spada med obrate večjega tveganja za okolje. Družba, ki je sicer eden večjih zaposlovalcev v regiji, se namreč ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake ter lesno, gradbeno in tekstilno industrijo.