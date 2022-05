Poskusite ponovno čez sto let

V Evropi ostajamo sami, s svojimi glasovi. Če v internetni brskalnik vtipkate ruska naslova Sputnik in RT, vas pričakata prazen ekran in napis: »Poskusite znova pozneje.« Nasvet je dobronameren, a poskušati res nima smisla. Bolje bi bilo, če bi pisalo: »Počakajte do konca vojne.«